Алієв витер ноги об російський прапор у лазні: видалене відео 🔥🔥🔥

Джерело - Чемпіон.
Колишній футболіст київського Динамо та збірної України Олександр Алієв укотре показав свою нелюбов до країни-терористки, цього разу витерши ноги об її прапор на вході до лазні.
Відповідне відео Алієв опублікував у сторіз свого інстаграма, проте соцмережа швидко видалила його.
Втім, інтернет-користувачі вже встигли завантажити запис на інші платформи.
Відео (обережно, нецензурна лексика!)
Нагадаємо, Алієв вступив до лав ЗСУ невдовзі після початку повномасштабного вторгнення росії.
"Смокчіть х**": Алієв жорстко відповів критикам після отримання посвідчення УБД
Редакція не впливає на зміст блогів і не несе відповідальності за думку, яку автори висловлюють на сторінках champion.com.ua