Алієв витер ноги об російський прапор у лазні: видалене відео 🔥🔥🔥

Інстаграм був змушений реагувати, стерши сторіз Олександра через свої правила спільноти

Джерело - Чемпіон.

Колишній футболіст київського Динамо та збірної України Олександр Алієв укотре показав свою нелюбов до країни-терористки, цього разу витерши ноги об її прапор на вході до лазні.

Відповідне відео Алієв опублікував у сторіз свого інстаграма, проте соцмережа швидко видалила його.

Втім, інтернет-користувачі вже встигли завантажити запис на інші платформи.

Відео (обережно, нецензурна лексика!)

Нагадаємо, Алієв вступив до лав ЗСУ невдовзі після початку повномасштабного вторгнення росії.

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