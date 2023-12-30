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Сейв дня: Трубін врятував Бенфіку від пропущеного гола під час виходу сам на сам

Цей порятунок був дуже важливим, хоч команда українця в підсумку перемогла розгромно
Сьогодні 10:41 Андрій Дунець 473 0
Сейв дня: Трубін врятував Бенфіку від пропущеного гола під час виходу сам на сам
#Бенфіка, #Анатолій Трубін

Джерело - Чемпіон.

Анатолій Трубін провів черговий сухий матч за Бенфіку, не дозволивши забити гравцям Фамалікана у 15-му турі чемпіонату Португалії.

На 60-й хвилині гри український воротар надійно зіграв під час виходу сам на сам із Шикінью. Нападник гостей перебував під жорстким тиском захисника, проте зумів завдати удару.

Відео

Бенфіка в підсумку розгромила суперника (3:0), але останні 2 голи провела вже під завісу гри, тож цей порятунок воротаря мав велику вагу - він не дозволив зрівнятися рахунку в середині другого тайму.

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