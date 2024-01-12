Він першим попередив про війну: Владиславу Гераскевичу - 25

Джерело - Чемпіон.

12 січня народився відомий український скелетоніст, учасник Олімпійських ігор-2022 у Пекіні Владислав Гераскевич.

Саме під час Олімпіади в столиці Китаю Гераскевич на увесь світ закликав попередити російський воєнний напад на Україну.

Уже з початком широкомасштабного вторгнення росії Владислав із батьком Михайлом (особистий тренер спортсмена - ред.) займаються волонтерством і суспільно-соціальними питаннями.

Також Гераскевич-молодший не залишається осторонь від учинків колег і дуже гучно їх коментує. Зібрали найпотужніші з них.

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"Російські спортсмени ніколи не відрізнялися високими розумовими здібностями. У голові бавовна, що ми можемо зробити?"

"Росіяни повинні бути відсторонені від усіх змагань, поки не виплатять репарації"

"Ми ніколи не забудемо. Щонайменше 2 покоління українців будуть ненавидіти росіян всім серцем"

"Кожен росіянин винен у цій війні, на рівні з керівництвом країни"

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"Для мене це важке рішення. У мене мало досвіду служби в армії. Але якщо я знадоблюся, то теж піду на фронт і воюватиму"

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"Редкач зробив фото з Біволом? Трохи слідкував за Редкачем. Він завжди був доволі скандальним, якщо м’яко сказати. Думаю, він просто намагається зловити хоч якийсь хайп. Бо його ніхто не знає, про нього забувають, він такий собі боксер. Тим паче де він зараз? В Америці живе пів життя"

Про віцепрезидента УФФК

"Петренко за три рублі продав неньку. Бридко... На п’ятому місяці повномасштабної війни Віктор Петренко, чемпіон Олімпійських ігор-1992, взяв участь у льодовому шоу у Сочі (шоу тетяни навки, а тетяна є дружиною пєскова). Це минуле українського фігурного катання, яке нарешті буде викинуте на смітник"

Про Сергія Бубку

"Вадим Маркович, якщо не помиляюся, висловив позицію лише на 8-9 день повномасштабної війни. Сергія Бубку шукали, спілкувалися з Жаном Беленюком, плавцем Андрієм Говоровим. У мого тата є номер Сергія Бубки, ми телефонували, писали. Відповіді, на жаль, не отримали. Складається враження, що він вичікував як розгортатимуться події на фронті. А взагалі, тема "де був Сергій Бубка" точно заслуговує окремої розмови"

Гераскевич: Чому я не повинен ненавидіти росію?

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