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Народився через 4 роки після смерті матері: гравця збірної Габону можуть покарати за підробку документів

Щось не сходиться...
Сьогодні 19:46 Андрій Дунець 241 0
Народився через 4 роки після смерті матері: гравця збірної Габону можуть покарати за підробку документів

Джерело - БОМБАРДИР.

Гравець збірної Габону Гелор Канга Каку напередодні старту континентальної першості зустрінеться з дисциплінарним комітетом Конфедерації футболу Африки (CAF), щоб пояснити, чому його мати померла в 1986 році, а він народився в 1990 році.

Справа Канга розгорілася ще у 2021-му після перемоги Габону над ДР Конго з рахунком 3:0 у відборі на КАН-2022.

Конголезці подали офіційну апеляцію до CAF, у якій звинуватили Гелора в підробці особи, вказавши, що насправді він Кіаку Кіангані, який народився в Кіншасі (ДР Конго) 5.10.1985, а не 1.09.1990 в Габоні.

На підтвердження своїх слів вони надали документи, де зазначено, що його мати померла в 1986 році, а відтак Гелор ніяк не міг народитися в 1990-му. Втім, ці докази не переконали Африканську конфедерацію, що не стала застосувати жодних санкцій щодо Габону та самого Канга, який нині виступає за сербську Црвену Звезду.

Нагадаємо, Кубок африканських націй-2024 стартує в суботу, 13 січня, але збірна Габону на турнір не пробилася.

Визначився транслятор Кубка африканських націй в Україні

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