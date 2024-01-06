Джерело - Чемпіон.

Сьогодні, 6 січня, відомому українському коментатору Олександру Мащенку виповнилося б 45 років.

Мащенко обіймав посаду головного редактора телеканалу Xsport, стояв біля витоків зародження українського спортивного телебачення. Зокрема, він був співробітником першого спортивного каналу в Україні - Мегаспорт. Потім очолив телеканал Хокей. Згодом цей проєкт перетворився саме на мультиспортивний Xsport.

Українським уболівальникам Мащенко запам'ятався як прекрасний коментатор біатлону та легкої атлетики. Для більшості він залишається одним із найкращих коментаторів часів незалежної України.

Пам'ятне відео опублікував на своєму каналі Xsport.

Також сьогодні 85 років могло б виповнитися легендарному тренеру київського Динамо Валерію Лобановському.

Крім цього, свій день народження святкує Сергій Стаховський.

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