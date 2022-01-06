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Я російським ЗМІ інтерв'ю не даю. Брехати потрібно менше! Епічна відповідь Сергія Стаховського росіянам

Сьогодні 08:06 Андрій Твердохліб 6957 4
Я російським ЗМІ інтерв'ю не даю. Брехати потрібно менше! Епічна відповідь Сергія Стаховського росіянам

Джерело - Чемпіон.

6 січня свій 36-й день народження святкує український тенісист Сергій Стаховський. Окрім тенісних здобутків, киянин відомий своєю принциповою позицією до сусіда-агресора, а також загалом до проблем в Україні.

Саме час задати епічну відповідь Стаховського російським журналістам на Вімблдонському турнірі-2014.

Нагадаємо, 6 січня виповнилося б 83 роки легендарному Валерію Лобановському.

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