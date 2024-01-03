Джерело - Чемпіон.

3 січня легендарному німецькому автогонщику та семиразовому чемпіону Формули-1 Міхаелю Шумахеру виповнюється 55 років.

Давно відомо, що німець не обмежував себе любов'ю виключно до швидкості й спорткарів. Шумахер дружив із багатьма футболістами та із задоволенням відгукувався на пропозицію взути бутси та вийти на поле.

Шумахер любив футбол ще в дитинстві. Іншим дітям розповідав, що легендарний воротар збірної Німеччини Тоні Шумахер - його дядько. Та насправді це було не так.

Кар'єра перегонника забирала більшу частину часу Міхаеля, але при цьому він примудрявся в щільному графіку знаходити час для футболу. Організовував матчі між іншими гонщиками, а також сам бігав за професіональний клуб зі Швейцарії, Ешішен.

У всі часи Шумахера кликали на благодійні матчі. І він не відмовлявся.

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