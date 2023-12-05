Відео дня: Яремчук забив свій перший гол за Валенсію у матчі Кубка Іспанії

Нарешті прорвало!

Джерело - Чемпіон.

Роман Яремчук перервав свою гольову засуху в матчі 1/32 фіналу Кубка Іспанії між Валенсією та Аросою з дивізіону "Терсера".

На 8-й хвилині український нападник "кажанів" вдало зіграв на лінії офсайду, після чого відправив м'яча у ворота - 1:0.

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Нагадаємо, що Яремчук, який 27 листопада відзначив свій 28-й день народження, до цього востаннє забивав в офіційних матчах іще в середині серпня, коли допоміг Брюгге розгромити Акурейрі у кваліфікації Ліги конференцій. А перед тим відзначався забивав аж у жовтні минулого року.

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