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"95-й квартал – це купа дебілів на сцені": Худжамов розлютився на гумористів через жарт про Скадовськ

Після скандальної сценки лютують люди з усіх сфер
Сьогодні 18:23 Андрій Дунець 1379 0
"95-й квартал – це купа дебілів на сцені": Худжамов розлютився на гумористів через жарт про Скадовськ
#Рустам Худжамов

Джерело - Чемпіон.

Тренер воротарів збірної України Рустам Худжамов у соцмережах "розніс" студію "Квартал 95" за недоречну, на його думку, сценку про місто Скадовськ, що була продемонстрована в новорічному випуску Вечірнього Кварталу.

"Мене одного вкурвлює 95-й квартал?! Тупі, недоречні жарти ще починаючи з ебонітових паличок під час Революції Гідності. Про гру причандалами на роялі я промовчу (як і про порівняння України з повією), бо це тема окремого, більш масштабного обговорення…

Але ось ця купа дебілів на сцені, що вважають смішним назву міста Скадовськ, який зараз під окупацією і де потерпають наші співгромадяни, вони Вам як?!І хто ці люди у залі, що сміються як не в собі? С*ка, у мене немає слів…" – написав колишній голкіпер донецького Шахтаря на своїй сторінці у Threads.

Щодо цього висловився також мер Скадовська (Херсонська область), зазначивши, що жителям окупованого міста потрібна підтримка, а не насмішки, та запустив флешмоб "Скадовськ говорить українською".

Відео тієї самої сценки

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