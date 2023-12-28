Мудрик змарнував вихід сам на сам із воротарем у матчі АПЛ

Зате перед цим він забив!

Джерело - Чемпіон.

Михайло Мудрик не використав нагоду оформити дубль у матчі 19-го туру Англійської Прем'єр-ліги між Челсі та Крістал Пелес.

На 22-й хвилині українському вінгеру господарів під час виходу віч-на-віч із воротарем Діном Гендерсоном не вдалось його перекинути.

Оцініть пас п'ятою від Ніколя Джексона!

Відео

Нагадаємо, саме Мудрик відкрив рахунок у цій грі, спритно пробивши в один дотик із лінії воротарського майданчика.

Зрештою Михайло був замінений на 71-й хвилині, а Челсі святкував перемогу з рахунком 2:1.

✅ Підписуйтесь на наш телеграм-канал, щоб завжди бути в курсі головних подій зі світу спорту!

Редакція не впливає на зміст блогів і не несе відповідальності за думку, яку автори висловлюють на сторінках champion.com.ua