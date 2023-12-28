Мудрик змарнував вихід сам на сам із воротарем у матчі АПЛ

Джерело - Чемпіон.
Михайло Мудрик не використав нагоду оформити дубль у матчі 19-го туру Англійської Прем'єр-ліги між Челсі та Крістал Пелес.
На 22-й хвилині українському вінгеру господарів під час виходу віч-на-віч із воротарем Діном Гендерсоном не вдалось його перекинути.
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Нагадаємо, саме Мудрик відкрив рахунок у цій грі, спритно пробивши в один дотик із лінії воротарського майданчика.
Зрештою Михайло був замінений на 71-й хвилині, а Челсі святкував перемогу з рахунком 2:1.
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