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Мудрик змарнував вихід сам на сам із воротарем у матчі АПЛ

Зате перед цим він забив!
Сьогодні 01:52 Андрій Дунець 422 0
Мудрик змарнував вихід сам на сам із воротарем у матчі АПЛ
#Чемпіонат Англії, АПЛ, #Крістал Пелес, #Челсі, #Михайло Мудрик

Джерело - Чемпіон.

Михайло Мудрик не використав нагоду оформити дубль у матчі 19-го туру Англійської Прем'єр-ліги між Челсі та Крістал Пелес.

На 22-й хвилині українському вінгеру господарів під час виходу віч-на-віч із воротарем Діном Гендерсоном не вдалось його перекинути.

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Відео

Нагадаємо, саме Мудрик відкрив рахунок у цій грі, спритно пробивши в один дотик із лінії воротарського майданчика.

Зрештою Михайло був замінений на 71-й хвилині, а Челсі святкував перемогу з рахунком 2:1.

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