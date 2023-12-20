"Шахи – це спорт, мистецтво та наука", – переможець благодійного шахового турніру юристів

Користь гри в шахи вже давно доведена вченими. Так дитина, яка рано захопилася шахами, отримує дуже потужний поштовх для розвитку й виділяється серед своїх однолітків кмітливістю та рішучістю. Дорослим гра допомагає розвивати логічне мислення та інтуїцію, вміння краще розпізнавати брехню та правду, сприяє розвитку просторового мислення та фантазії. У людини, яка розв'язує шахові задачі, активно функціонують дві півкулі мозку, а також нормалізується робота нервової системи. Окрім того, тренується пам'ять, розвивається концентрація, наполегливість, дисципліна та завзятість.

Очевидно, що усі ці риси притаманні юристам – професіоналам з аналітичним складом розуму, які й у своїй роботі мають передбачати усе на декілька ходів уперед. Тож не дивно, що саме юристи об’єдналися та організували благодійний турнір зі швидких шахів "Золота тура", який пройшов у Києві минулими вихідними. Усі кошти від турніру будуть спрямовані на підтримку Збройних Сил України.

"Коли почалось повномасштабне вторгнення, ми зрозуміли, що потрібно допомагати війську та якось тримати свої емоції, свій психоемоційний стан у рівновазі. І виникла ідея поєднати ці дві речі. Перша – збір на допомогу нашим військовим. Друга - залучати більше людей до гри в шахи, бо вони відволікають, дозволяють концентруватися, розвивають потрібні навички, такі як стратегічне планування і тактичне мислення. Нам вдалося зібрати 155 тисяч гривень на наших військових і покращити, я сподіваюся, розумові здібності завдяки грі в шахи", - розповідає Олександр Олійник, директор директорату правосуддя та кримінальної юстиції Міністерства юстиції України.

Безумовно такі заходи потребують неабиякої фінансової підтримки. Серед багатьох партнерів турніру особливо виділилася директор та мажоритарний власник акцій англійської компанії WWRT Ольга Гутовська, яка стала не тільки організатором, але й учасницею турніру.

"Я хотіла б подякувати захисникам України, всім українцям та нашим західним партерам за те, що ми маємо чудову можливість зібратися тут у Києві та насолодитися грою в шахи й компанією один одного. Я пишаюся як власник міжнародної інвестиційної компанії WWRT та як генеральний партнер міжнародної юридичної фірми Gutovska & Partners, що наші колеги чоловічої статі у перший день війни пішли добровольцями на фронт. Я пишаюся тим, що мій скромний колега повернувся живим та здоровим і братиме участь у цих змаганнях, і бажаю йому успіхів. Від щирого серця бажаю Україні швидшої перемоги та миру на цій землі. Дякую. Успіхів вам", - зазначила Ольга Гутовська.

На самому турнірі панувала атмосфера зосередженості та партнерства. Гравці отримували насолоду від улюбленої гри. А згодом за підсумками семи турів були визначені переможці, які отримали заслужені нагороди та привітання від своїх колег.

"Юристи взагалі грають сильно і за правилами. Перемагати завжди приємно, але з часом та віком розумієш, що ціна перемог та поразок не сильно відрізняється. Тому виграєш – не сильно радієш, програєш – не сильно сумуєш. Два однакових шахісти можуть змагатися між собою, та переможе той, хто може в потрібний час сконцентруватися, зібрати сили й дати максимальний результат. На мою думку, шахи - це спорт, наука та мистецтво", - констатував переможець турніру Станіслав Браверман, керівник групи детективів НАБУ.

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