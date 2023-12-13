Трубін пропустив прикрий гол після рикошету в матчі Ліги чемпіонів

Джерело - Чемпіон.

Анатолій Трубін в останньому турі групового етапу Ліги чемпіонів разом із Бенфікою гостював у Зальцбурзі. Його команді для виходу до Ліги Європи (3 місце) потрібно було перемагати суперника з різницею не менш як у 2 голи.

Почалося для португальської команди все дуже непогано - після першого тайму вона вела з рахунком 2:0. Втім, на 57-й хвилині господарі один гол відквитали: Лука Сучич завдав удару з далекої відстані, після чого м'яч рикошетом від ноги гравця Бенфіки влетів у сітку - 1:2.

Цей рикошет, здається, дезорієнтував українського воротаря лісабонців.

Відео (таймкод - 00:02:22)

Щоправда, на "орлів" чекав щасливий кінець - на 92-й хвилині Артур Кабрал ударом п'ятою забив третій гол у ворота австрійців, що дозволило Бенфіці посісти максимально можливе за наявних умов 3-тє місце та здобути перепустку до "євровесни".

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