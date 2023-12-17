Головне
Меркушина фінішувала десятою на Кубку світу в Ленцергайде
Вчора 14:22 877
Іванчук став срібним призером чемпіонату Європи
Сьогодні 12:09 212
Продан переміг Антіна одностайним рішенням суддів
Сьогодні 10:56 243
Едвардс впевнено переміг Ковінгтона: результати боїв турніру UFC 296
Сьогодні 10:09 169
Як працює Celtic FC Foundation: що варто запозичити українським клубам
Сьогодні 09:30 205
Відео дня: Яремчук міг забити Барселоні вже на 2-й хвилині матчу, але врятував воротар
Сьогодні 00:41 1786
Валенсія з Яремчуком розписала мирову з Барселоною, Атлетик сенсаційно переміг Атлетико: результати 17 туру Ла-Ліги
Вчора 23:56 1523
Челсі з Мудриком переграв Шеффілд Юнайтед, Евертон без Миколенка розібрався з Бернлі: результати матчів АПЛ
Вчора 21:29 1040
"Мудрик – один із найгірших трансферів усіх часів": іноземні фани кепкують з українця після неточного удару в матчі АПЛ
Вчора 20:19 2512
Підручний став 20-им у гонці переслідування в Ленцергайде
Вчора 16:25 693
Блоги
Як працює Celtic FC Foundation: що варто запозичити українським клубам
Як працює Celtic FC Foundation: що варто запозичити українським клубам Максим Розенко
Сьогодні 09:30 204
Відео дня: Яремчук міг забити Барселоні вже на 2-й хвилині матчу, але врятував воротар
Відео дня: Яремчук міг забити Барселоні вже на 2-й хвилині матчу, але врятував воротар Андрій Дунець
Сьогодні 00:41 1786
"Мудрик – один із найгірших трансферів усіх часів": іноземні фани кепкують з українця після неточного удару в матчі АПЛ
"Мудрик – один із найгірших трансферів усіх часів": іноземні фани кепкують з українця після неточного удару в матчі АПЛ Андрій Дунець
Вчора 20:19 2512
Прощавай, королю штрафних ударів! Рік тому не стало Синиші Михайловича
Прощавай, королю штрафних ударів! Рік тому не стало Синиші Михайловича Андрій Дунець
Вчора 18:38 2709
Суддя пробачив Малиновського: українець жорстко сфолив проти гравця Ювентуса, але отримав лише жовту картку
Суддя пробачив Малиновського: українець жорстко сфолив проти гравця Ювентуса, але отримав лише жовту картку Андрій Дунець
Вчора 09:57 1847
Дівчина дня. Вродлива, талановита, успішна - Влада Седан
Дівчина дня. Вродлива, талановита, успішна - Влада Седан Зіна
15.12.2023 13:04 34839 1
Та, що надихає: історія кохання Олександра Зінченка з Владою Седан
Та, що надихає: історія кохання Олександра Зінченка з Владою Седан Nastya Bolshakova
15.12.2023 12:52 8281
Арсенал привітав Зінченка з днем народження
Арсенал привітав Зінченка з днем народження Андрій Твердохліб
15.12.2023 12:47 596
Історія, яка змінила футбол назавжди - 28 років тому суд виніс вирок у справі Босмана
Історія, яка змінила футбол назавжди - 28 років тому суд виніс вирок у справі Босмана Андрій Твердохліб
15.12.2023 12:24 4668 1
Вона стала першою українською спортсменкою, яка знялася у відвертій фотосесії для Playboy
Вона стала першою українською спортсменкою, яка знялася у відвертій фотосесії для Playboy Андрій Твердохліб
15.12.2023 11:26 311616
Caledonian Gladiators: присмак британського баскетболу та український слід
Caledonian Gladiators: присмак британського баскетболу та український слід Максим Розенко
15.12.2023 08:45 834
Сейв дня: захисник Боруссії в безнадійній ситуації врятував ворота від гола після удару Мбаппе
Сейв дня: захисник Боруссії в безнадійній ситуації врятував ворота від гола після удару Мбаппе Андрій Дунець
14.12.2023 09:59 1170
Огляд матчів 6 туру Ліги чемпіонів
Огляд матчів 6 туру Ліги чемпіонів Андрій Твердохліб
14.12.2023 01:42 1953
Злий геній Шахтаря: Галено оформив дубль у ворота "гірників" у 1-му таймі матчу Ліги чемпіонів
Злий геній Шахтаря: Галено оформив дубль у ворота "гірників" у 1-му таймі матчу Ліги чемпіонів Андрій Дунець
13.12.2023 23:07 747
"Смокчіть х**": Алієв жорстко відповів критикам після отримання посвідчення УБД
"Смокчіть х**": Алієв жорстко відповів критикам після отримання посвідчення УБД Андрій Дунець
13.12.2023 18:46 1396
Шевченко - володар Золотого м'яча. Хто були головними конкурентами українця
Шевченко - володар Золотого м'яча. Хто були головними конкурентами українця Диванний експерт
13.12.2023 11:39 16246 1
19 років тому Андрій Шевченко отримав Золотий м'яч
19 років тому Андрій Шевченко отримав Золотий м'яч Диванний експерт
13.12.2023 11:31 15791
Трубін пропустив прикрий гол після рикошету в матчі Ліги чемпіонів
Трубін пропустив прикрий гол після рикошету в матчі Ліги чемпіонів Андрій Дунець
13.12.2023 10:08 1623
Останній шанс Шахтаря, примарні надії Мілана: турнірні розклади Ліги чемпіонів перед завершальними матчами
Останній шанс Шахтаря, примарні надії Мілана: турнірні розклади Ліги чемпіонів перед завершальними матчами Андрій Дунець
13.12.2023 06:39 13382
Гол дня: команда Серії А вирвала перемогу завдяки удару через себе на 99-й хвилині
Гол дня: команда Серії А вирвала перемогу завдяки удару через себе на 99-й хвилині Андрій Дунець
12.12.2023 14:14 1542
Прямі трансляції

Як працює Celtic FC Foundation: що варто запозичити українським клубам

Чемпіон ініціював благодійну акцію, яку підтримав Celtic Foundation
Сьогодні 09:30 Максим Розенко 205 0
Як працює Celtic FC Foundation: що варто запозичити українським клубам

Джерело - Чемпіон.

Після початку повномасштабної війни до Шотландії приїхали понад 26 000 українців, які отримали допомогу від уряду та народу. Дуже багато благодійних шотландських організацій опікуються українцями. Чемпіон теж доєднався до цієї шляхетної справи, завдяки чому наші земляки відвідали матч Селтік - Хартс. 

Football for good - Футбол на благо

Селтік добре знайомий українським фанам футболу по зустрічах із Шахтарем у межах групового етапу Ліги чемпіонів минулого сезону. При цьому кельти тотально домінують у внутрішній першості -  виграли 11 (!) з останніх 12 чемпіонатів Шотландії. Клуб має найбільший в країні футбольний стадіон Celtic Park, який вміщує 60 411 глядачів, багату історію та цікаву філософію.

Був заснований у 1887 році, щоб допомогти полегшити життя ірландської іммігрантської спільноти в Іст-Енді Глазго. Бачення батьків-засновників продовжується втілюватися й досі завдяки роботі благодійного відділу клубу Celtic FC Foundation. Мета - допомога людям, які живуть у бідності через ряд ініціатив. Це працевлаштування, соціальна інтеграція та освіта. Саме на це Celtic FC Foundation витрачає переважну частину свого річного доходу. Девіз Celtic FC Foundation — "Футбол на благо" (Football for good).  

Цікаве географічне охоплення проєктів організації. В пріоритеті Великий Глазго (агломерація з населенням 1,8 млн, що складає третину мешканців Шотландії). Далі - Інверклад і Північний Ланакшир (якщо проводити аналогію з Україною, то, грубо кажучи, це умовні Житомирська та Черкаські області). Потім - Шотландія, Ірландія та решта Великої Британії. Насамкінець - решта світу, з акцентом на Азію та Африку. 

“Celtic FC Foundation тут для всіх, незалежно від статі, віку, релігії, раси чи здібностей. Нашим пріоритетом є надання допомоги тим, хто стикається зі щоденними проблемами в наших ключових пріоритетних сферах” - так формулює свої завдання Сharity.celticfc.com

Також фундація активно взаємодіє із зовнішніми благодійними (й не тільки) організаціями, які пропонують цінність суспільству та чиї принципи відповідають ключовим пріоритетним сферам Celtic FC Foundation.

Зрозумівши філософію клубу, Champion.com.ua декілька тижнів тому звернувся із запитом до Celtic FC Foundation. Ми попросили надати для групи West Scotland College, основу якої складають українці, компліментарні (безплатні) квитки на один з наступних домашніх матчів Селтіка. Нам запропонували заповнити відповідний формуляр, верифікували запит і незабаром у повному обсязі задовольнили заявку. Причому вартість 23 квитків у вигляді донатів сплатили іноземні фани Селтіка. До речі, найдешевший дорослий квиток на матч Селтік - Хартс коштував 33 фунтів (1550 гривень).   

Всі 23 щасливих володарі квитків були на матчі Селтіка вперше і після гри не приховували своїх емоцій. “Я не є відданим футбольним фанатом, але отримала море задоволення від атмосфери Celtic Park та футболу”, - зізналась українка Наталія Зубенко.

Від Полярного кола до Сахари

Celtic FC Foundation не тільки збирає донати по всьому світу, але й реалізує цілу низьку благодійних проєктів. Наприклад, у січні 2003 року організували під прапором клубу перший в історії Арктичний похід, вирушивши до Рованіємі у Фінляндії. У складі групи до Полярного кола був відряджений легенда Селтіка та посол клубу Том Бойд.

Наступний похід відбудеться в лютому 2024 року і має назву “Кельти в Сахарі”. За 4 дні група пройде 32 кілометри найвідомішою пустелею світу і підніметься на найвищі піщані дюни Сахари (Чігага) щоби побачити приголомшливий схід сонця. Запланована екскурсія і в Марракеш. Вартість поїздки складає 1600 фунтів, але паралельно кожен з учасників повинен зробити благодійний внесок до Celtic FC Foundation у розмірі не менш як 1800 фунтів. Під час Арктичного походу таким же чином було зібрано на благодійні проєкти Celtic FC Foundation понад 57 000 фунтів стерлінгів. 

Думаю, провідним українським футбольним клубам є сенс вивчити досвід Celtic FC Foundation та адаптувати їхні унікальні проєкти на нашому ринку. Принаймні я вже вивчаю цей досвід.

Максим Розенко, Чемпіон  

Що українському футболу можна запозичити з британського хокею: досвід Glasgow Clan

Редакція не впливає на зміст блогів і не несе відповідальності за думку, яку автори висловлюють на сторінках champion.com.ua

Коментарі ()
Популярне зараз
"Мудрик – один із найгірших трансферів усіх часів": іноземні фани кепкують з українця після неточного удару в матчі АПЛ "Мудрик – один із найгірших трансферів усіх часів": іноземні фани кепкують з українця після неточного удару в матчі АПЛ 2512
Матч Борнмут - Лутон був зупинений через травму Лок'єра Матч Борнмут - Лутон був зупинений через травму Лок'єра 1368
Жеребкування 1/8 фіналу Ліги чемпіонів: онлайн-трансляція Жеребкування 1/8 фіналу Ліги чемпіонів: онлайн-трансляція 18496
Відео дня: Яремчук міг забити Барселоні вже на 2-й хвилині матчу, але врятував воротар Відео дня: Яремчук міг забити Барселоні вже на 2-й хвилині матчу, але врятував воротар 1786
Прощавай, королю штрафних ударів! Рік тому не стало Синиші Михайловича Прощавай, королю штрафних ударів! Рік тому не стало Синиші Михайловича 2709
Валенсія з Яремчуком розписала мирову з Барселоною, Атлетик сенсаційно переміг Атлетико: результати 17 туру Ла-Ліги Валенсія з Яремчуком розписала мирову з Барселоною, Атлетик сенсаційно переміг Атлетико: результати 17 туру Ла-Ліги 1523
Рекомендуємо
Хороший хлопець – професія. Чому Петраков у збірній України є органічним, але тимчасовим елементом Хороший хлопець – професія. Чому Петраков у збірній України є органічним, але тимчасовим елементом 17776 6
Історія дня: як українця нахабно засудили в сутичці з росіянином на Олімпіаді Історія дня: як українця нахабно засудили в сутичці з росіянином на Олімпіаді 110418 4
Геніальний плеймейкер Динамо останньої епохи Лобановського. Белькевичу виповнилося б 50 Геніальний плеймейкер Динамо останньої епохи Лобановського. Белькевичу виповнилося б 50 34032
Історія дня: скільки коштує стати спонсором Динамо Історія дня: скільки коштує стати спонсором Динамо 32453
Дем'яненка відвіз у казарму - не хотів за Динамо грати,- Останне велике інтерв'ю з легендою Динамо Дем'яненка відвіз у казарму - не хотів за Динамо грати,- Останне велике інтерв'ю з легендою Динамо 46476
Хто з українських клубів грав в єврокубках у січні: ляпас у Глазго, крадені шуби та політичний скандал Хто з українських клубів грав в єврокубках у січні: ляпас у Глазго, крадені шуби та політичний скандал 20570