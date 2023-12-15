Caledonian Gladiators: присмак британського баскетболу та український слід

З цього сезону за жіночу команду виступає центрова збірної України Євгенія Путра

Джерело - Чемпіон.

Нещодавно ми відвідали матч Британської баскетбольної ліги (BBL) Caledonian Gladiators - Manchester Giant. BBL - це чоловіча елітна професійна баскетбольна британська ліга, в яку входять 10 клубів. 9 - з Англії та один - із Шотландії. Клуби з Вельсу та Північної Ірландії в BBL участі не беруть.

Caledonian Gladiators тепер уже представляє передмістя Глазго Іст-Кілбрайд (13 кілометрів на південний схід від Глазго, в Іст-Кілбрайді проживає 75 тисяч мешканців). Ще минулого сезону команда домашні матчі проводила на Emirates Arena в Глазго, яка вміщує 6500 глядачів. З цього року "темно-сині" переїхали на новеньку та затишну PlaySport Arenа, розраховану на 1800 глядачів. На цій грі візуально були присутні близько 1400-1500 глядачів. Квитки на домашні матчі "гладіаторів" коштують від 10 (для дітей) до 90 фунтів (входить відвідування лаунж-зони) в залежності від місць. Є програма лояльності. Єдина шотландська команда в лізі у цьому сезоні демонструє непогані результати: після 16 проведених матчів знаходиться на 3 місці в турнірній таблиці.

Перед матчем господарі в кейтеринг-зоні арени провели презентацію свого нового гравця - темношкірого американця Майка Бозвелла. Судячи зі всього, маркетингова служба клубу працює непогано. Достатній асортимент фан-шопу та барного меню, розважальна програма з ведучим перед грою створюють відповідний антураж. Активний клуб і поза межами PlaySport Arena. Гравці регулярно беруть участь в соціальних заходах, наприклад, відвідують дитячу лікарню в Глазго. І такі заходи теж активно висвітлюються в клубних соцмережах (у Facebook у клубу є 5500 підписників, в instagram - 6500, у Twitter - 14100, e TikTok - 46700, в YouTube - 1950).

Варто відзначити, що команда була заснована в 1998 році в… Единбурзі й спочатку мала назву Edinburgh Rocks. Але у 2002-му клуб переїхав до Глазго, де став виступати на сучасній Braehead Arena, а назву змінив на Scottish Rocks. До речі, зараз домашні поєдинки на Braehead Arena грає хокейний Glasgow Clan.

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У 2009 році клуб отримав фінансову підтримку від муніципальної влади та змінив назву на Glasgow Rocks. А в 2022 році отримав теперішню назву Caledonian Gladiators. Найкращим досягненням шотландської команди є виграш BBL playoffs у сезоні-2002/03, друге місце в регулярному чемпіонаті в сезоні-2005/06 та виграш BBL Trophy в минулому сезоні.

В заявці Caledonian Gladiators шість легіонерів - 5 зі США та 1 із Чехії. В BBL існує обмеження на легіонерів - не більше 6 гравців протягом сезону. Враховуємо, що до цього числа не входять представники Європейського Союзу, в цьому випадку чех Лукаш Пализа. BBL цим обмеженням демонструє прихильність до розвитку британських гравців.

Що стосується самого матчу, то спочатку здавалося, що один із лідерів BBL без особливих проблем здолає Manchester Giant (після 17 матчів посідає передостаннє 9 місце). В першій чверті Caledonian Gladiators пішов у відрив. Але надалі гості скоротили відстань, а потім навіть повели в рахунку. Проте при шаленій підтримці фанів "гладіатори" змогли переломити гру і знову вийти вперед. Остання хвилина матчу була драматичною, більшість глядачів провели її на ногах. Тайм-аут слідував за тайм-аутом, за 23 секунди до кінця гри рахунок був 82:79. За 16 секунд - 82:80. Але в підсумку фінальна сирена зафіксувала перемогу хазяїв - 86:80.

Відмітимо, що Caledonian Gladiators має і жіночу команду, яка виступає в WBBL (змагаються 11 клубів) і зараз посідає 4 місце, але має передумови піднятися вище (провели на матч менше за конкурентів). Паралельно шотландська команда виступає в Eurocup Woman. Влітку контакт із Caledonian Gladiator підписала центрова збірної України Євгенія Путра. Женя є наймолодшою у складі Caledonian Gladiators, але вже у своїх дебютних матчах визнавалася найкращою гравчинею команди. Для нас це залізний привід відвідати один із домашніх матчів жіночої Caledonian Gladiators.

Максим Розенко, Данило Тихомиров з Іст-Кілбрайда

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