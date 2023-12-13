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Злий геній Шахтаря: Галено оформив дубль у ворота "гірників" у 1-му таймі матчу Ліги чемпіонів

Це якесь прокляття...
Вчора 23:07 Андрій Дунець 240 0
Злий геній Шахтаря: Галено оформив дубль у ворота "гірників" у 1-му таймі матчу Ліги чемпіонів
#Ліга чемпіонів, #Порту, #Шахтар

Джерело - Чемпіон.

Гравець Порту, Галено, забив два м'ячі в першому таймі матчу 6-го туру Ліги чемпіонів проти донецького Шахтаря.

Бразильський лівий захисник "драконів" відзначився на 9-й та 43-й хвилинах. Особливо ефектним вийшов другий гол, який під завісу першої половини зустрічі встановив рахунок 2:1 на користь господарів.

Відео 1 гола

Відео 2 гола

Цікаво, що Галено забив 5 м'ячів у останніх 30 матчах чемпіонату та ЛЧ, 4 з них - у ворота Шахтаря (в матчі 1-го туру він також оформив дубль).

Порту - Шахтар 2:1. ОНЛАЙН

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