Джерело - Чемпіон.
Гравець Порту, Галено, забив два м'ячі в першому таймі матчу 6-го туру Ліги чемпіонів проти донецького Шахтаря.
Бразильський лівий захисник "драконів" відзначився на 9-й та 43-й хвилинах. Особливо ефектним вийшов другий гол, який під завісу першої половини зустрічі встановив рахунок 2:1 на користь господарів.
Відео 1 гола
Відео 2 гола
Цікаво, що Галено забив 5 м'ячів у останніх 30 матчах чемпіонату та ЛЧ, 4 з них - у ворота Шахтаря (в матчі 1-го туру він також оформив дубль).
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