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Алієв українською мовою привітав військових із Днем ЗСУ

Олександр починає опановувати солов'їну
Сьогодні 16:57 Андрій Дунець 160 0
Алієв українською мовою привітав військових із Днем ЗСУ
#Олександр Алієв, #ЗСУ

Джерело - Чемпіон.

Олександр Алієв опублікував у своєму інстаграмі сторіз із привітанням до Дня Збройних сил України.

Колишній футболіст київського Динамо та національної збірної зробив це звернення українською мовою, хоча зазвичай публічно розмовляє російською.

Відео

Нагадаємо, Алієв і сам всупив до лав ЗСУ після початку повномасштабного вторгнення росії.

Алієв: По орках стріляти мені ще не доводилося, але дуже хочу

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