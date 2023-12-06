Алієв українською мовою привітав військових із Днем ЗСУ

Джерело - Чемпіон.
Олександр Алієв опублікував у своєму інстаграмі сторіз із привітанням до Дня Збройних сил України.
Колишній футболіст київського Динамо та національної збірної зробив це звернення українською мовою, хоча зазвичай публічно розмовляє російською.
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Нагадаємо, Алієв і сам всупив до лав ЗСУ після початку повномасштабного вторгнення росії.
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