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Ми довели, що БАТЕ – дворова команда: 13 років тому Динамо солодко помстилося білорусам у Лізі Європи

Гра в Мінську була дуже принциповою
Сьогодні 15:31 Андрій Дунець 173 0
Ми довели, що БАТЕ – дворова команда: 13 років тому Динамо солодко помстилося білорусам у Лізі Європи
#Артем Мілевський, #БАТЕ, #Гусєв, #Ліга Європи, #Динамо

Джерело - Чемпіон.

2 грудня 2010 року київське Динамо на виїзді розгромило (4:1) білоруський БАТЕ в межах 5-го туру Ліги Європи.

Той матч набув вельми принципового статусу після гри 1-го туру в Києві, коли команди несподівано зіграли внічию (2:2), а гравці гостей після гри дозволили собі вислови на кшталт "Від Динамо залишилось одне ім'я".

Тож не дивно, що з перших секунд зустрічі в морозному та засніженому Мінську динамівці взялися доводити господарям, що вони помилялись. До 68-ї хвилини кияни вже вели з рахунком 4:0 завдяки зусиллям Огнєна Вукоєвича, Андрія Ярмоленка, Олега Гусєва та Артема Мілевського. Останні двоє не менш яскраво "відзначились" на післяматчевому флешінтерв'ю.

Гусєв емоційно висловив задоволення, що Динамо довело, мовляв, БАТЕ – дворова команда і що її було зобов'язане обігрувати на снігу, в пустелі й на пляжі.

І Мілевський, який після київської гри народив легендарну цитату "Ми ще до вас у Мінськ приїдемо, клоуни!", теж був у доброму гуморі.

Завдяки тій перемозі Динамо ще й достроково забезпечило собі вихід до плей-оф турніру, де вже під керівництвом Юрія Сьоміна (із групи "біло-синіх" виводив Олег Лужний) змогло пройти Бешикташ та Манчестер Сіті, спіткнувшись лише у чвертьфіналі на майбутньому фіналістові – Бразі.

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