Покер Мілевського та шедевральний асист Ярмоленка: 13 років тому Динамо здобуло найбільшу перемогу в історії клубу

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#Артем Мілевський, #Чемпіонат України, УПЛ, #Динамо

Джерело - Чемпіон.

31 жовтня 2010 року київське Динамо в межах 15-го туру УПЛ розгромило маріупольський Іллічівець із рахунком 9:0, що є найбільшою (за рахунком) перемогою столичної команди у власній історії.

Голи кияни забивали на будь-який смак, а особливо покуражився Артем Мілевський, який оформив покер.

Також варто звернути увагу на шедевральний пас Андрія Ярмоленка на хід Мілевському, після котрого нападник забив свій другий із чотирьох голів у матчі (30 хвилина).

Відео

Ця перемога не допомогла Динамо стати чемпіоном України в сезоні-2010/11 - титул із 7-очковою перевагою над "біло-синіми" здобув донецький Шахтар. 

У тій кампанії клубом устигли покерувати відразу троє тренерів - Валерій Газзаєв, Олег Лужний (він був в.о. під час звітного матчу з Іллічівцем, хоча на самій грі не був присутній через хворобу) та Юрій Сьомін.

А в єврокубках Динамо дісталося чвертьфіналу Ліги Європи, де в напруженій боротьбі поступилося португальській Бразі (1:1, 0:0 та виліт за правилом виїзного гола). Вийти до пізньої стадії цього турніру кияни змогли не в останню чергу саме завдяки Лужному, який прийняв команду після невдалого старту на груповому етапі: при ньому команда виграла 3 матчі з 4 та жодного разу не програла (різниця м'ячів - 8:2).

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