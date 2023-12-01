У Німеччині воротар забив найсмішніший автогол року, з метра зрізавши м'яч у власні ворота

І це в дербі!

Джерело - Чемпіон.

Голкіпер Гамбурга Даніель Фернандеш став головним антигероєм першого тайму матчу 15-го туру Другої Бундесліги проти Санкт-Паулі.

На 27-й хвилині португалець, розігруючи з партнерами м'яч у воротарському майданчику, припустився жахливої помилки — зрізав ігровий снаряд у власні ворота.

"Was ist das?" — запитав німецький коментатор, дивлячись повтор епізоду. А й справді, що це таке?!

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Цей курйоз допоміг господарям повести з рахунком 2:0 у гамбурзькому дербі.

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