Гол дня: Обамеянг забив дивовижний м'яч ударом через себе в матчі Ліги Європи

Джерело - Чемпіон.
П'єр-Емерік Обамеянг став головним героєм матчу 5-го туру Ліги Європи між французьким Марселем та нідерландським Аяксом.
Габонський нападник оформив хет-трик. Два із трьох голів були забиті з пенальті, але інший вийшов просто фантастичним.
На 47-й хвилині Обамеянг підлаштувався під навісну передачу від Аміна Харіта й виконав чудовий акробатичний удар ножицями, вивівши свою команду вперед - 3:2.
Відео
🚨 Aubameyang’s goal for Marseille! pic.twitter.com/5Xd3PuA7vs— Eduardo Hagn (@EduardoHagn) November 30, 2023
Особливо рекомендуємо переглянути цей гол під захоплені крики французьких коментаторів.
PIERRE-EMERICK AUBAMEYANG— Sara 🦋 (@SaraFCBi) November 30, 2023
WHAT A GOAL 🔥🔥🔥pic.twitter.com/vVECgGRpnY
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У підсумку Марсель святкував перемогу з рахунком 4:3, яка забезпечила провансальцям дострокровий вихід до плей-оф турніру, але в останньому турі в очній зустрічі ще буде треба вберегти від посягань англійського Брайтона перше місце групи B.
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