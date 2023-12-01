Гол дня: Обамеянг забив дивовижний м'яч ударом через себе в матчі Ліги Європи

Габонський нападник узагалі оформив хет-трик!

Джерело - Чемпіон.

П'єр-Емерік Обамеянг став головним героєм матчу 5-го туру Ліги Європи між французьким Марселем та нідерландським Аяксом.

Габонський нападник оформив хет-трик. Два із трьох голів були забиті з пенальті, але інший вийшов просто фантастичним.

На 47-й хвилині Обамеянг підлаштувався під навісну передачу від Аміна Харіта й виконав чудовий акробатичний удар ножицями, вивівши свою команду вперед - 3:2.

Відео

Особливо рекомендуємо переглянути цей гол під захоплені крики французьких коментаторів.

PIERRE-EMERICK AUBAMEYANG



WHAT A GOAL 🔥🔥🔥pic.twitter.com/vVECgGRpnY — Sara 🦋 (@SaraFCBi) November 30, 2023

У підсумку Марсель святкував перемогу з рахунком 4:3, яка забезпечила провансальцям дострокровий вихід до плей-оф турніру, але в останньому турі в очній зустрічі ще буде треба вберегти від посягань англійського Брайтона перше місце групи B.

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