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Фото дня: німецькі уболівальники надіслали потужний меседж гравцям Шахтаря

Вчора 22:43 Андрій Твердохліб 258 0
Фото дня: німецькі уболівальники надіслали потужний меседж гравцям Шахтаря
#Шахтар Донецьк

Джерело - Чемпіон.

Під час матчу Ліги чемпіонів Шахтар - Антверпен, який "гірники" вимушено грали в Гамбурзі на Фолькспаркштадіон, німецькі уболівальники розгорнули банер з написом: "Грайте, як вдома. Дякуємо!"

Про це повідомляє Футбол 2.0.

Також на трибунах було помічено банер "Free Azov".

Шахтар мінімально переміг Антверпен (1:0) у 5 турі ЛЧ й гарантував собі плей-оф єврокубків сезону 2023/24. 

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