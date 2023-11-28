Матч з Антверпеном – ключовий: за яких умов Шахтар може вийти до плей-оф Ліги чемпіонів

Джерело - Чемпіон.
У вівторок, 28 листопада, донецький Шахтар проведе гру 5-го туру Ліги чемпіонів проти бельгійського Антверпена.
Розгляньмо різні варіанти підсумку цієї зустрічі та їхні можливі турнірні наслідки для "гірників". Відразу слід зазначити, що нічия гарантує підопічним Маріно Пушича участь у євровесні (тобто щонайменше плей-оф Ліги Європи).
Перемога*
Оптимальний варіант, за якого Шахтареві не треба буде оглядатися на результат матчу Барселона - Порту. В останньому турі український клуб у будь-якому разі матиме необхідність вигравати на полі португальців з різницею щонайменше у 2 голи та забивши при цьому не менш як 3 м'ячі (але в разі, якщо три команди - Барселона, Шахтар та Порту - матимуть однакову кількість очок, або ж якщо Барселона програє Порту, насамперед враховуватимуться інші показники).
*Перемагати бажано з якомога більшим рахунком для покращення різниці забитих/пропущених голів. Наразі вона значно ліпша в обох конкурентів.
Нічия
Варіант, який теж у будь-якому разі залишатиме Шахтареві шанси на вихід із групи, але тут уже потрібно буде відштовхуватися від результату паралельної зустрічі, аби в останньому турі розуміти, з ким (із Барсою чи Порту) ведеться боротьба за 2-ге місце (або ж з обома - якщо Барса та Порту зіграють унічию).
Поразка
Природно, найгірший варіант, але навіть він може залишити теоретичні шанси на потрапляння до 1/8 фіналу в разі, якщо в матчі Барселона - Порту не буде зафіксовано нічиєї.
Турнірна таблиця та розклад матчів, що залишились у групі H
|М
|Команда
|І
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1
|Барселона
|4
|3
|0
|1
|8-2
|9
|2
|Порту
|4
|3
|0
|1
|9-3
|9
|3
|Шахтар
|4
|2
|0
|2
|6-7
|6
|4
|Антверпен
|4
|0
|0
|4
|3-14
|0
Ліга чемпіонів-2023/24: календар, розклад, турнірна таблиця, результати - онлайн
5-й тур, 28 листопада
- 19:45. Шахтар - Антверпен
- 22:00. Барселона - Порту
6-й тур, 13 грудня
- 22:00. Порту - Шахтар
- 22:00. Антверпен - Барселона
Нагадаємо, дві найкращих команди групи зіграють в 1/8 фіналу. Команда, яка посіла третє місце, перейде в стикові матчі Ліги Європи УЄФА. Вона посперечається за путівку до 1/8 фіналу ЛЄ з однією з команд, що посіла друге місце в групі Ліги Європи.
Шахтар - Антверпен: анонс і прогноз матчу Ліги чемпіонів
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