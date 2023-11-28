Матч з Антверпеном – ключовий: за яких умов Шахтар може вийти до плей-оф Ліги чемпіонів

Досліджуємо найкращі та найгірші варіанти для "гірників" перед останніми 2 турами ЛЧ

Джерело - Чемпіон.

У вівторок, 28 листопада, донецький Шахтар проведе гру 5-го туру Ліги чемпіонів проти бельгійського Антверпена.

Розгляньмо різні варіанти підсумку цієї зустрічі та їхні можливі турнірні наслідки для "гірників". Відразу слід зазначити, що нічия гарантує підопічним Маріно Пушича участь у євровесні (тобто щонайменше плей-оф Ліги Європи).

Перемога*

Оптимальний варіант, за якого Шахтареві не треба буде оглядатися на результат матчу Барселона - Порту. В останньому турі український клуб у будь-якому разі матиме необхідність вигравати на полі португальців з різницею щонайменше у 2 голи та забивши при цьому не менш як 3 м'ячі (але в разі, якщо три команди - Барселона, Шахтар та Порту - матимуть однакову кількість очок, або ж якщо Барселона програє Порту, насамперед враховуватимуться інші показники).

*Перемагати бажано з якомога більшим рахунком для покращення різниці забитих/пропущених голів. Наразі вона значно ліпша в обох конкурентів.

Нічия

Варіант, який теж у будь-якому разі залишатиме Шахтареві шанси на вихід із групи, але тут уже потрібно буде відштовхуватися від результату паралельної зустрічі, аби в останньому турі розуміти, з ким (із Барсою чи Порту) ведеться боротьба за 2-ге місце (або ж з обома - якщо Барса та Порту зіграють унічию).

Поразка

Природно, найгірший варіант, але навіть він може залишити теоретичні шанси на потрапляння до 1/8 фіналу в разі, якщо в матчі Барселона - Порту не буде зафіксовано нічиєї.

Турнірна таблиця та розклад матчів, що залишились у групі H

М Команда І В Н П Г О 1 Барселона 4 3 0 1 8-2 9 2 Порту 4 3 0 1 9-3 9 3 Шахтар 4 2 0 2 6-7 6 4 Антверпен 4 0 0 4 3-14 0

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5-й тур, 28 листопада

19:45. Шахтар - Антверпен

- Антверпен 22:00. Барселона - Порту

6-й тур, 13 грудня

22:00. Порту - Шахтар

22:00. Антверпен - Барселона

Нагадаємо, дві найкращих команди групи зіграють в 1/8 фіналу. Команда, яка посіла третє місце, перейде в стикові матчі Ліги Європи УЄФА. Вона посперечається за путівку до 1/8 фіналу ЛЄ з однією з команд, що посіла друге місце в групі Ліги Європи.

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