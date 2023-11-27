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Циганков технічним ударом в один дотик відкрив рахунок у матчі Ла Ліги проти Атлетика

Ні матчу без голів українців!
Вчора 23:59 Андрій Дунець 369 0
Циганков технічним ударом в один дотик відкрив рахунок у матчі Ла Ліги проти Атлетика
#Жирона, #Чемпіонат Іспанії, Ла Ліга, #Віктор Циганков

Джерело - Чемпіон.

Віктор Циганков вивів Жирону вперед у матчі 14-го туру іспанської Ла Ліги між Жироною та Атлетиком Більбао.

На 55-й хвилині український атакувальний півзахисник завершив атаку, опинившись на дальній штанзі й пробивши першим дотиком у ближній кут воріт Уная Сімона.

Відео

Проте в підсумку каталонці не змогли втримати перевагу - 1:1. Відтак "червоно-білим" не вдалося повернути собі одноосібне лідерство в турнірній таблиці - тепер у них двовладдя з мадридським Реалом - по 35 очок.

Це вже третій гол для Циганкова в поточному сезоні чемпіонату Іспанії, також у його активі є 2 асисти.

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