Перед матчем Україна - Італія відбудеться унікальна благодійна акція

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Гуманітарний штаб "Рестовратор. Картопляне військо" готує в Леверкузені громадську акцію NO FOOTBALL EURO WITHOUT UKRAINE.

Відомий ведучий Микола Васильков, блогер Дмитро Дубас разом з волонтерами долучили до піар-кампанії футболістів збірної України. Вони разом просувають мерч-акції поміж фанатів з метою збору донатів на купівлю турнікетів штурмовій бригаді Токмакського напрямку та медичній частині ССО під Куп'янськом.

Авторство логотипів належить спортивному журналістові Леоніду Веселкову, візуальну розробку виконав відомий львівський художник Андрій Ярмоленко. У понеділок на марші фанатів під орудою уболівальницької організації UA-SUPPORT.DE буде розгорнено великого банера перед стадіоном Бай-Арена в Леверкузені.

Матч кваліфікації Євро-2024 розпочнеться о 21:45 за київським часом, 20 листопада.

Нагадаємо, під час попереднього матчу збірної України вболівальники провели акцію єднання України та Чехії зі символічним числом 54.

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