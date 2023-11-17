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Сьогодні 10:32 Nastya Bolshakova 12979 0
Драма Оксани Баюл: у 13 років залишилася сиротою, у 16 – принесла Україні перше золото Олімпіади, у 17 – переїхала до США, де зіткнулася з дорослим життям
#Оксана Баюл

Джерело - Чемпіон.

"Діамант, котрий впав у багнюку залишиться коштовністю, а пил, котрий здійнявся до небес, лишиться брудом" – саме ця фраза часто лунала з вуст першої української олімпійської чемпіонки з фігурного катання Оксани Баюл. Будучи ще тендітним підлітком, дівчина завоювала золото на Олімпійських іграх 1994 року, де вперше була представлена Україна як незалежна та суверенна держава. 

Тяжке дитинство та зневага від тренерів

Майбутня професійна фігуристка народилася 16 листопада 1977 року в місті Дніпро. Дитинство маленької Оксани було досить важким, адже у свої 2 роки вона вже зрозуміла, як це - рости без батька. Мати дівчинки піклувалася про своє особисте життя більше, ніж за доньку, тому невдовзі в Оксани з’явився вітчим. 

Дівчинку виховувала бабуся та дідусь по материнській лінії, саме їм спортсменка завдячує своїми здобутками в кар’єрі. У 4 роки ковзани Баюл вперше торкнулися льоду. Тренери не бачили перспектив у дівчинці, адже, за їхніми словами, Оксана не була у належній формі для цього виду спорту.

Дитині були не до вподоби диктанти та приклади у школі, тому навчання їй давалося досить важко, чого не можна сказати про фігурне катання. Із кожним роком дівчинка набувала потрібної форми та карбувала свою майстерність. Серед одноліток Оксана вирізнялася витонченістю та наполегливістю. Уже через 13 років маленька пухкенька дівчинка перетворилася на прекрасного або, як фігуристку любили називати, чорного лебедя.

У свої 14 Оксані Баюл довелося швидко подорослішати, адже її мати померла від раку. А невдовзі бабуся, котра виховувала дівчинку, також пішла з життя. Головний тренер Оксани Станіслав Коритек був дівчині за батька, але й він залишив фігуристку, поїхавши на заробітки в Канаду. Подейкують, що іноді спортсменка лишалася ночувати в рідному спорткомплексі та спала в роздягальні.

Невдовзі в Оксани з’явився новий тренер з Одеси – Галина Змієвська. Саме вона стала новим опікуном дівчинки та запросила жити й тренуватися до нового міста. З Галиною результати спортсменки почали стрімко зростати. Фігуристка завоювала срібну медаль на чемпіонаті Європи у 1993 році. А у 15-річному віці дівчинка завоювала титул чемпіонки світу.

Золото на Олімпійських іграх 1994. Український гімн лунає на весь світ

Наступний рік був найуспішнішим для Баюл. Після розпаду СРСР Україні необхідно було знайти фігуристку, яка змогла б на найвищому рівні представити країну, тому обрали Оксану. Сама вона зізнається, що планувала виступ на наступній Олімпіаді у 1998 році. На той момент дівчині лише виповнилося 16. 

На Олімпійських іграх у Ліллегаммері українка перебувала в затінку своїх головних суперниць з Америки. Під час одного тренування довільної програми Оксана зіштовхнулася з німкенею, внаслідок чого мала розітнуту гомілку до самого окістя та забитий куприк. Лікарі наклали шви на глибоку рану спортсменки та зробили чимало ін’єкцій знеболення. 

Вже через два дні під час виконання довільної програми всі забули про травму фігуристки. Оксана відкатала свою програму без жодної помилки. Спортсменка збиралася завершувати свій виступ потрійним стрибком. Натовп був у захваті від українки, усі скандували та аплодували їй, але крізь шум публіки вона почула голос тренера, який кричав: "Тобі потрібна комбінація!".

Після цього завершальний елемент у програмі змінився під час самого виступу. Баюл виконала "таємну" комбінацію – подвійний аксель. Річ у тім, що тренери під час змагання зрозуміли, що українка поступалася конкуренткам, тому вдалися до "тяжкої артилерії". Судді були в захваті від майстерності Оксани, тож у підсумку саме українка здобула золоту медаль Олімпійських ігор-1994. На жаль, ціною здоров’я, адже після виступу отримала нервовий зрив через сильні хвилювання.

Переможний виступ Оксани Баюл на Олімпійських іграх 1994. Наприкінці відео у спортсменки відбувся нервовий зрив.

Тодішні організатори не розраховували на перемогу України, тому ніхто не підготував запису гімну нашої держави. На його пошуки пішло більш ніж 40 хвилин. Адміністрація запропонувала альтернативу у вигляді гімну СРСР або росії, але на це українська делегація згоди не дала.

Господарі Олімпійських ігор не припиняли себе соромити, позаяк вони здійняли прапор України жовтим кольором догори. Попри всі промахи адміністрації, українці були задоволені – наш гімн уперше лунав на весь світ, а Оксана Баюл стала наймолодшою володаркою золотої медалі на той час. 

Час олімпійської слави

Після перемоги ЗМІ не випускали зі свого поля зору українку. Усі хотіли дізнатися секрет успіху юної фігуристки, на що Баюл легко та з посмішкою відповідала:

 "Я зовсім не відчуваю тиску. Я люблю змагання, люблю кататися на ковзанах і спостерігати за реакцією натовпу".

Після тріумфу на Олімпі фігуристка два роки виступала в аматорах, але згодом вирішила продовжити свою професійну кар’єру в США. Дівчина мала численні виступи та грандіозні шоу за кордоном, але свою майстерність вона втратила. Причиною була операція у коліні, яку перенесла спортсменка після славнозвісної Олімпіади. Баюл хотіла якнайшвидше пройти реабілітацію та проігнорувала деякі її етапи, що і вилізло боком. 

Життя у Сполучених Штатах

Після приїзду до Америки дівчина підписала контракт з агентством талантів William Morris, із яким вона мала виступи на території Сполучених Штатів протягом 8 років. Паралельно з цим Оксана створила власну лінію одягу та прикрас для фігурного катання "OKSANA: Jewels On Ice" та "Oksana: Ice Crystals". Українка відкатала понад 900 виступів у США, понад 150 телевізійних вистав були за участі фігуристки. А про саму Оксану навіть зняли фільм із назвою "Дотримана обіцянка: історія Оксани Баюл".

 "Фігурне катання — це те, що я люблю, і я продовжуватиму займатися цим усе своє життя", — казала спортсменка.

Дівчина залишилася громадянкою України та легально проживала у Штатах, оселившись у квартирі на 17-му поверсі будинку в Коннектикуті.

Алкогольна залежність та аварія

Попри всю цю популярність, перебування Баюл за кордоном було не найкращим періодом у її житті. На гастролях дівчина почала вживати та не помітила, як алкоголь затягнув її в залежність. Саме через це Оксану позбавили професійних виступів, проте погана звичка позначилася не лише на її професійній кар’єрі, а й на репутації загалом. 

У січні 1997 року дівчина у стані алкогольного сп’яніння втратила контроль над своїм Мерседесом та з’їхала з дороги, що спричинило аварію. Згідно зі звітом, отриманим Associated Press, Оксана Баюл віком 19 років, що на два роки менше дозволеного в Коннектикуті віку вживання алкоголю, їхала з Араратом Закаряном, також громадянином України, на швидкості 100 миль на годину й не впоралася із керуванням, внаслідок чого обидва відбулися легкими тілесними ушкодженнями. У чоловіка був зламаний палець, а Оксана мала поріз шкіри голови. 

Повернення у спорт та реабілітація

Після цього інциденту Оксана зрозуміла, що алкоголь – зло, від якого треба позбавлятися. Тому вирішила повернутися до тренувань. Дівчина займалася по шість годин на день та лікувала свою залежність у реабілітаційному центрі. Усьому цьому причиною була нова мета Баюл – виступити на Олімпійських іграх-2002.

"Я хочу добре кататися на ковзанах і бути щасливою",  сказала якось дівчина.

Після реабілітації відмовилася від вживання алкоголю та повернулася у спорт. Оксана мала нелегкий розрив стосунків – кажуть, що після цього дівчина хотіла накласти на себе руки, але подробиць ніхто не розголошував. 

Повернення в Україну

У 2010 році олімпійська чемпіонка повернулася на Батьківщину. Баюл хотіла заснувати свою школу фігурного катання, проте їй це не вдалося. Через 4 місяці сумлінних спроб Оксана повернулася до Штатів, бо через сварки з чиновниками та Змієвською вона не змогла втілити свою мрію в реальність.

Заміжнє життя та зміна громадянства

2015-й для українки був роком відходження від публіки, адже вона вийшла заміж за свого менеджера Фаріну та переїхала до Лас-Вегаса. На жаль, Оксана не повернулась до фігурного катання в ролі тренера чи коментатора, а вирішила завершити свою професійну кар’єру.

У 2021-му Баюл вирішила відректися від українського громадянства. Про це вона повідомила у своїх соціальних мережах. Жінка показала фото своїх нових документів, що засвідчують американське громадянство. 

"Конституція України передбачає, що в Україні дозволено лише одне громадянство. Відповідно до законодавства України, якщо громадянин України набуває громадянства іншої держави, така особа все ще визнається громадянином України у правовідносинах. Я відмовляюся від українського громадянства", — зауважила Оксана Баул у своєму дописі в соцмережі.

"Королева льоду" або "Одеський лебідь" так і проживає зараз у США та виховує доньку. Жінка не любить публіку та майже не дає інтерв’ю.

Оксана Баюл чемпіонка світу (1993), дворазова призерка чемпіонатів Європи, дворазова чемпіонка України та заслужений майстер спорту України.

Анастасія Большакова, Чемпіон

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