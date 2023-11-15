В Україні 13-річний футболіст забив гол ударом зі своєї половини поля

Джерело - Чемпіон.

Святослав Верещук у матчі десятого туру об’єднаної Вищої ліги ДЮФЛУ (U-14) між Прикарпаттям та ФК Львів оригінальним чином зрівняв рахунок.

13-річний гравець академії іванофранківців пробив першим дотиком після розіграшу м'яча з центру поля на 35-й хвилині.

До воріт було 55 метрів!

Відео

Проте в підсумку Прикарпатці поступилися з рахунком 1:2.

✅ Підписуйтесь на наш телеграм-канал, щоб завжди бути в курсі головних подій зі світу спорту!

Редакція не впливає на зміст блогів і не несе відповідальності за думку, яку автори висловлюють на сторінках champion.com.ua