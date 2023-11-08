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Гол дня: Леау шокував Доннарумму ударом через себе в матчі Мілан - ПСЖ

У фанів Мілана в цьому моменті було подвійне свято
Сьогодні 15:41 Андрій Дунець 178 0
Гол дня: Леау шокував Доннарумму ударом через себе в матчі Мілан - ПСЖ
#Доннарумма, #Леау, #Ліга чемпіонів, #Мілан, #ПСЖ

Джерело - Чемпіон.

Рафаел Леау в чудовому стилі зрівняв рахунок у матчі 4-го туру Ліги чемпіонів між італійським Міланом та французьким Парі Сен-Жермен.

На 12-й хвилині гри португальський вінгер господарів нестандартно зіграв на добиванні після пострілу Олів'є Жиру, виконавши удар у падінні через себе.

А воротар Джанлуїджі Доннарумма, якого вболівальники Мілана перед початком зустрічі закидали фальшивими купюрами, врятувати від гола свою команду не зміг.

Відео

У підсумку Мілан здобув вольову перемогу з рахунком 2:1, максимально закрутивши інтригу в групі F, де першу Боруссію Дортмунд від останнього Ньюкасла відділяє лише 3 очки. В наступному турі Мілан приймає якраз німців, а ПСЖ - англійців.

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