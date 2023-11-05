Коли Шевченко став Зіданом: український футболіст ударив суддю головою в груди

Проте тут техніка виконання вийшла явно гіршою, ніж у фіналі ЧС-2006...

Джерело - Чемпіон.

У матчі Першої ліги України між Гірником-Спорт та Діназом нападник гостей В’ячеслав Шевченко вирішив продемонструвати, що його кумир — Зінедін Зідан.

На 64-й хвилині гри Шевченко отримав червону картку за неспортивну поведінку, після чого повівся ще більш неспортивно - підійшов до головного судді Василя Файди і вдарив того головою у груди.

Арбітр, зі свого боку, не став копіювати поведінку Марко Матерацці...

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Після інциденту гравці відігнали 38-річного агресивного футболіста від Файди, який, мабуть, пошкодував, що за правилами футболу гравця можна вилучити лише раз.

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