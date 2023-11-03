Зубков ударом поміж ніг Бущану відкрив рахунок у матчі Динамо - Шахтар

Такі моменти для воротарів завжди є прикрими

Джерело - Чемпіон.

Олександр Зубков відкрив рахунок у матчі 13-го туру Української Прем'єр-ліги між Динамо та Шахтарем.

На 53-й хвилині вінгер "гірників" на межі штрафного майданчика дуже добре відкрився під передачу Невертона і третім дотиком відправив м'яча поміж ніг Георгію Бущану.

0:1.

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Нагадаємо, що Бущан був визнаний найкращим гравцем Динамо у жовтні.

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