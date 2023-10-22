Довбик відзначився дублем у першому таймі матчу з Альмерією

Джерело - Чемпіон.

Український нападник іспанської Жирони зробив дубль у чемпіонаті Іспанії. Цього разу українець відзначився у воротах Альмерії в межах 10 туру Ла Ліги.

Перший гол прийшовся на 39 хвилину, другий - на 43.

Відзначимо, господарі поступалися - 0:2 уже до 24 хвилини, проте переломили хід матчу. Рахунок першого тайму - 3:2.

На рахунку українського форварда 5 голів і 2 асисти в поточному чемпіонаті Іспанії.

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