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Довбик відзначився дублем у першому таймі матчу з Альмерією

Сьогодні 18:11 Андрій Твердохліб 736 0
Довбик відзначився дублем у першому таймі матчу з Альмерією

Джерело - Чемпіон.

Український нападник іспанської Жирони зробив дубль у чемпіонаті Іспанії. Цього разу українець відзначився у воротах Альмерії в межах 10 туру Ла Ліги.

Перший гол прийшовся на 39 хвилину, другий - на 43.

Відзначимо, господарі поступалися - 0:2 уже до 24 хвилини, проте переломили хід матчу. Рахунок першого тайму - 3:2.

На рахунку українського форварда 5 голів і 2 асисти в поточному чемпіонаті Іспанії. 

Редакція не впливає на зміст блогів і не несе відповідальності за думку, яку автори висловлюють на сторінках champion.com.ua

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