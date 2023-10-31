Головне
Мессі - 8-разовий володар Золотого м'яча
Вчора 23:31 1145
Покер Мілевського та шедевральний асист Ярмоленка: 13 років тому Динамо здобуло найбільшу перемогу в історії клубу
Сьогодні 16:42 516
Мудрик пропустить матч проти Блекберна у Кубку ліги
Сьогодні 15:08 257
Стародубцева здобула дебютну перемогу на турнірі WTA
Сьогодні 13:08 553
Клуб Сергія Реброва: від Шацьких до Ярмоленка
Сьогодні 10:51 450
Екстренер Шахтаря може очолити Реал
Сьогодні 09:13 912
Манчестер Сіті - найкраща команда року за версією France Football
Сьогодні 08:10 367
Бонматі виграла жіночий Золотий м'яч 2023 року
Вчора 23:12 579
Мартінес - найкращий голкіпер 2023 року
Вчора 22:37 626
Беллінгем - найкращий молодий гравець 2023 року
Вчора 22:03 546
Блоги
Покер Мілевського та шедевральний асист Ярмоленка: 13 років тому Динамо здобуло найбільшу перемогу в історії клубу
Покер Мілевського та шедевральний асист Ярмоленка: 13 років тому Динамо здобуло найбільшу перемогу в історії клубу Андрій Дунець
Сьогодні 16:42 511
Футболіст Динамо часів Лобановського незаконно відвідав окупований Луганськ
Футболіст Динамо часів Лобановського незаконно відвідав окупований Луганськ Андрій Дунець
Сьогодні 14:43 793
Ван Бастен забив один із найкращих голів в історії у ворота СРСР
Ван Бастен забив один із найкращих голів в історії у ворота СРСР Андрій Твердохліб
Сьогодні 13:56 3610
Клуб Сергія Реброва: від Шацьких до Ярмоленка
Клуб Сергія Реброва: від Шацьких до Ярмоленка Максим Розенко
Сьогодні 10:51 449
Гордон – Поворознюку: "Тобі треба купити багато вазеліну й мастити ним свою жирну дупу"
Гордон – Поворознюку: "Тобі треба купити багато вазеліну й мастити ним свою жирну дупу" Андрій Дунець
Вчора 20:57 937
Чому всім українцям варто вболівати за Тайсона Ф'юрі в його сьогоднішньому бою
Чому всім українцям варто вболівати за Тайсона Ф'юрі в його сьогоднішньому бою Максим Розенко
28.10.2023 15:10 13110
Що українському футболу можна запозичити з британського хокею: досвід Glasgow Clan
Що українському футболу можна запозичити з британського хокею: досвід Glasgow Clan Максим Розенко
27.10.2023 16:00 3545
Звідки в Україні взялися Червоні Лисиці та як вони популяризували баскетбол
Звідки в Україні взялися Червоні Лисиці та як вони популяризували баскетбол Владислава Розенко
27.10.2023 15:53 3382
Легенда Барселони провалився у прірву, даючи автограф фанату
Легенда Барселони провалився у прірву, даючи автограф фанату Андрій Дунець
27.10.2023 10:20 1224
Як зараз виглядає Супряга: у мережі з'явилося відео заняття динамівця у спортзалі
Як зараз виглядає Супряга: у мережі з'явилося відео заняття динамівця у спортзалі Андрій Дунець
27.10.2023 07:10 1935
Прямі трансляції

Футболіст Динамо часів Лобановського незаконно відвідав окупований Луганськ

Нова серія "Спорту поза політикою"
Сьогодні 14:43 Андрій Дунець 799 0
Футболіст Динамо часів Лобановського незаконно відвідав окупований Луганськ

Джерело - Base of Ukrainian sports.

Кілька колишніх футболістів збірної росії (терористичної країни) приїхали в тимчасово окупований Луганськ для "гала-матчу". Серед них був і ексгравець київського Динамо Раміз Мамєдов.

Допис про це у своєму телеграм-каналі виклав ватажок бойовиків "ЛНР" Леонід Пасічник.

Учасниками заходу також стали Андрєй Смєтанін, Дмітрій Хлєстов та Алєксандр Панов.

Нагадаємо, росіянин азербайджанського походження Мамєдов виступав за київське Динамо в сезоні-1999/2000, коли команду тренував Валерій Лобановський.

✅ Підписуйтесь на наш телеграм-канал, щоб завжди бути в курсі головних подій зі світу спорту!

Редакція не впливає на зміст блогів і не несе відповідальності за думку, яку автори висловлюють на сторінках champion.com.ua

Коментарі ()
Популярне зараз
Екстренер Шахтаря може очолити Реал Екстренер Шахтаря може очолити Реал 912
Гордон – Поворознюку: "Тобі треба купити багато вазеліну й мастити ним свою жирну дупу" Гордон – Поворознюку: "Тобі треба купити багато вазеліну й мастити ним свою жирну дупу" 938
Мессі - 8-разовий володар Золотого м'яча Мессі - 8-разовий володар Золотого м'яча 1145
Німецький клуб виклав у TikTok відео з Путіним та Кім Чен Ином Німецький клуб виклав у TikTok відео з Путіним та Кім Чен Ином 875
Челсі готовий продати Мудрика Челсі готовий продати Мудрика 724
Ван Бастен забив один із найкращих голів в історії у ворота СРСР Ван Бастен забив один із найкращих голів в історії у ворота СРСР 3610
Рекомендуємо
Камон, плей! ТОП-11 цитат Олега Блохіна Камон, плей! ТОП-11 цитат Олега Блохіна 25380 1
Історія дня. Працював перукарем – порізав вухо дружині генерала. Екс-форвард Динамо і Шахтаря змінив безліч професій Історія дня. Працював перукарем – порізав вухо дружині генерала. Екс-форвард Динамо і Шахтаря змінив безліч професій 32497
Прибиральниця виганяє Маркевича з прес-конференції. Легендарне відео Прибиральниця виганяє Маркевича з прес-конференції. Легендарне відео 120752
Дівчина дня: відверта фотосесія триразової чемпіонки світу в категорії фітнес бікіні Дівчина дня: відверта фотосесія триразової чемпіонки світу в категорії фітнес бікіні 84963
Я хочу померти у своїй країні: правила життя Дієго Марадони Я хочу померти у своїй країні: правила життя Дієго Марадони 12553 2
Я не проти повної військової присутності США на території України: правила життя Сергія Стаховського Я не проти повної військової присутності США на території України: правила життя Сергія Стаховського 8231 2