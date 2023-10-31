Футболіст Динамо часів Лобановського незаконно відвідав окупований Луганськ

Нова серія "Спорту поза політикою"

Джерело - Base of Ukrainian sports.

Кілька колишніх футболістів збірної росії (терористичної країни) приїхали в тимчасово окупований Луганськ для "гала-матчу". Серед них був і ексгравець київського Динамо Раміз Мамєдов.

Допис про це у своєму телеграм-каналі виклав ватажок бойовиків "ЛНР" Леонід Пасічник.

Учасниками заходу також стали Андрєй Смєтанін, Дмітрій Хлєстов та Алєксандр Панов.

Нагадаємо, росіянин азербайджанського походження Мамєдов виступав за київське Динамо в сезоні-1999/2000, коли команду тренував Валерій Лобановський.

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