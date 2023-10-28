Кейн забив феноменальний гол зі своєї половини поля

Джерело - Чемпіон.

Форвард Баварії Гаррі Кейн відзначився феноменальним голом у ворота Дармштадта в 9 турі Бундесліги.

Нападник забив на 69-й хвилині ударом зі власної половини поля.

Kane Goal

Bayern 5-0 Darmstadt

pic.twitter.com/9pnVvPjmkd — Football Feed (@FootbalIFeed) October 28, 2023

На рахунку Кейна хет-трик, а Баварія знищила суперника з рахунком 8:0. Англієць перейшов з Тоттенгема до Баварії влітку 2023 року за 90 млн. євро. У 9 матчах Бундесліги в активі форварда 12 голів і 5 асистів.

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