Звідки в Україні взялися Червоні Лисиці та як вони популяризували баскетбол

Найтитулованіша українська команда чирлідерок Red Foxes за 22 роки встигла підкорити спортивні арени у 25 країнах світу

Джерело - Чемпіон.

Red Foxes виступав за команди у 20 видах спорту. Їм одночасно аплодували 26 135 глядачів на матчі ЄвроБаскет-2015 та 65 883 футбольних фанів на матчі Україна-Португалія на Олімпійському в Києві в рамках кваліфікації Євро-2020. Засновницею всесвітньо відомого гурту є львів’янка Олена Рожкова.

Олена Рожкова почала формувати чірлідерський рух понад 20 років тому, коли в Україні ще не було цієї спортивно-танцювальної культури. Гімнастка з дитинства, у підлітковому віці вона відкрила для себе танці, а пізніше баскетбол, де побачила можливості та невикористаний потенціал, оскільки хотіла робити шоу по-іншому.

У той час нещодавно створена Північноєвропейська баскетбольна ліга (NEBL) також прагнула іншого підходу. Засновник ліги Шарунас Марчюльоніс, який повернувся до Литви з-за Атлантики, спробував пристосувати новітню концепцію НБА з чірлідерами, телевізійними тайм-аутами та шоу для глядачів. В Україні NEBL була представлена БК Київ Олександра Волкова, де і почала свій шлях Олена у якості капітана команди чірлідерок. У 2002 році команда "лисиць" вже працювала у Фіналі чотирьох у Вільнюсі.

Під цю концепцію Олена розробила програму національних танців для кожної країни-учасниці, використовуючи народні мотиви й музику. На той час це було щось принципово нове, тож ідея виявилася революційною. Буквально за рік емоційні виступи Red Foxes принесли танцювальному колективу світове визнання.

А точкою відліку, мабуть, став Євробаскет-2003, який проходив у Швеції. У Скандінавію Red Foxes запросили як переможця конкурсу Євроліги ULEB. Червоні Лисиці настільки сподобалися міжнародним фанам, що подеколи збирали більше оплесків, ніж баскетболісти.

2004 - рік Олімпійських ігор в Афінах. Red Foxes пройшли всі етапи відбору ФІБА, LOCOG та NBA Entertainment і стали першою в історії чірлідинговою командою, яка виступила на олімпійському баскетбольному турнірі. Як стверджували організатори, шоу-програма допомогла значно підняти продаж квитків на матчі.

Що українському футболу можна запозичити з британського хокею: досвід Glasgow Clan

20 років потому

21 вересня Red Foxes виступили у Вільнюсі в матчі на честь 20-річчя святкування перемоги збірної Литви в Євробаскеті 2003 року. Оскільки на майданчик вийшли баскетболісти, що грали два десятиріччя тому, під час тайм-аутів також виступали дівчата, які тоді танцювали. Red Foxes вийшли з легендарними номерами тих часів, відновивши танці й костюми, що неймовірно "зайшло" вболівальникам. Глядачам також випала можливість побачити на арені нове покоління танцювального колективу. Найстаршій чірлідерші під час виступу було 43 роки, наймолодшій – 17. Усі дівчата готувалися за індивідуальними планами. Фактично команду вдалося зібрати разом менше, ніж за добу до виступу, адже в умовах війни логістика у підготовці до міжнародних заходів значно ускладнилася. Дівчатам доводилось пішки переходити кордон, аби зменшити час очікування кордону. Найбільше оплесків зібрав танець “Червона калина”, у якому глядачі скандували “Слава Україні”. Для команди дуже важливо нагадувати міжнародній спільноті про підтримку України у війні, тому зараз репертуар команди переважно український.

Попри те, що кожна друга команда у Литві є конкурентом Red Foxes на міжнародній арені, український колектив вкотре підтвердив свій лідерський статус європейської танцювальної команди.

Вона стала першою українською спортсменкою, яка знялася у відвертій фотосесії для Playboy

Тренування під повітряними тривогами

До початку повномасштабного вторгнення, команда готувалася до Матчу зірок та кваліфікації чемпіонату світу, приймали участь у зйомках "Танців". Ніхто не вірив, що треба виїжджати. Війна стала справжнім випробуванням, а участь у команді для багатьох дівчат способом не зійти з розуму та зберегти ментальне здоров’я. Виступи за кордоном стали можливістю приймати участь у благодійних проектах на підтримку України. Деякі дівчата не могли виїхати через небезпеку, деякі переїхали у Європу, щоб мати можливість продовжувати навчання та виступати.

До Євробаскету-2022, попри те, що це був вже дев'ятий поспіль чемпіонат Європи з баскетболу для колективу, готуватись було найскладніше. Це був перший турнір, на який програму збирали по ходу турніру. Дівчата щодня вчили композиції “сьогодні на завтра”, причому частина з них готувалися у Києві під повітряними тривогами. Загалом Red Foxes відпрацювали на 9 матчах у Грузії, на яких показали 21 композицію.

Наразі команда переважно складається з дівчат, які проживають у Києві, Вільнюсі та Ризі. Але кожен матч все ще є справжнім випробуванням, через те, що деякі дівчата, які проживають в Україні, виїжджають на міжнародні змагання напередодні і фінальний склад формується фактично за добу.

4 жовтня Red Foxes відсвяткували свій 22-й день народження виступом в Ризі на матчі Кубка Європи Прометей - Гамбург Тауерс. Українки й надалі радуватимуть фанів баскетболу своїми виступами у номінально домашніх матчах Прометея в розіграші Кубка Європи. На іграх БК Прометей у Арені Рига команда виступає під українські пісні, адже більша кількість глядачів - наші співвітчизники, які дуже емоційно підспівують і це створює атмосферу присутності, як в Україні.





Сьогодні Олена мріє, щоб Україна перемогла, і як найбільше українських та європейських дівчат могли розвиватися як Red Foxes. Шоб у майбутньому чірлідінг став олімпійським видом спорту, і дівчата могли не тільки підтримувати команди танцями, а й самі боротися за медалі найвищого ґатунку. Для досягнення цієї мети керівниця Red Foxes разом зі своєю командою розробляють концепцію франшизи спортивного клубу з чірлідінгу для України та Європи, Також ведеться робота над відкриттям студій чірлідінгу у Ризі та Вільнюсі для українських біженців, по зразку київських філій, які відновили тренування дітей влітку 2022. Адже тренування дітей під час війни - це важливий спосіб для них зберегти зв'язок зі своїм хобі і знайти віддушину в такий важкий час.

Історія дня: вона була ведучою на українському ТБ, а зараз копає ями для могил у Швеції

Редакція не впливає на зміст блогів і не несе відповідальності за думку, яку автори висловлюють на сторінках champion.com.ua