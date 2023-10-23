"Коли я закінчувала 3-й курс, він зізнався, що у нього завтра в школі випускний": історія кохання Інни та Андрія Ярмоленків

Джерело - Чемпіон.

23 жовтня Андрію Ярмоленку виповнилося 34. Останніми роками його життя було насичене постійними переїздами та підписаннями нових контрактів, але незмінним залишається одне – сім’я. Футболіст має дружину Інну та трьох синів: Івана, Данила і маленького Максима.

У такому міцному та щасливому шлюбі пара перебуває вже майже 12 років. У інтерв’ю Інна зізнається, що вони з Андрієм дві абсолютні протилежності, які доповнюють одне одного.

Переглянути цей допис в Instagram Допис, поширений Inna Yarmolenko (@yarmolkina10)

Переглянути цей допис в Instagram Допис, поширений Inna Yarmolenko (@yarmolkina10)

Все почалося зі звичайної дискотеки на березі Дніпра. Дівчина з подругами приїхала туди відпочити, а Андрій разом із партнерами по Динамо-2 святкували завершення сезону. Футболіст запросив Інну потанцювати – так і відбулося їхнє знайомство. Тоді майбутній легенді "біло-синіх" було лише 17, а його пасії – 19, проте дівчина не відразу дізналася справжній вік хлопця. Річ у тім, що він сказав, що йому 20, аби не злякати майбутню дружину, але невдовзі правда викрилася.

"Коли я закінчувала третій курс, він зізнався, що у нього завтра в школі випускний", – розповідає Інна.

Переглянути цей допис в Instagram Допис, поширений Inna Yarmolenko (@yarmolkina10)

Жінка має вищу освіту у сфері міжнародних відносин та дипломатії, тому вільно володіє англійською мовою. До одруження вона довгий час працювала в казино, де проводила розіграші; хорікою, де перевіряла придатність алкоголю у нічних клубах Києва; та перекладачем у американському волонтерському центрі. Інна припинила свою професійну діяльність через вагітність, повністю поринувши у материнство та домашні клопоти. Вона зізнається, що дуже хотіла б мати власну справу, але нетипову для дружини футболіста. Інну не цікавлять салони краси, створення власних брендів та б’юті-сфера.

За її словами, Андрій є дуже гарним батьком – допомагає дружині з дітьми, часто проводить із ними час, іноді влаштовуючи "чоловічі" дні, коли їдуть кудись без мами.

Переглянути цей допис в Instagram Допис, поширений Inna Yarmolenko (@yarmolkina10)

Переглянути цей допис в Instagram Допис, поширений Inna Yarmolenko (@yarmolkina10)

Переглянути цей допис в Instagram Допис, поширений Inna Yarmolenko (@yarmolkina10)

В Андрія Ярмоленка насичене футбольне життя, але рішення щодо своїх кар’єрних справ він завжди ухвалює самостійно, зваживши на думку дружини та батьків. Інна розповіла, що їй імпонує цей вид спорту. Вона часто читає новини, дивиться матчі та поринає у футбольну аналітику.

З початку повномасштабного вторгнення Андрій та Інна повністю перейшли на українську мову. Футболіст із дітьми спілкується винятково солов’їною, аби привчати їх до нашої культури. Пара вирішила розмовляти рідною мовою для ідентифікування себе за кордоном саме як української сім’ї та щоб виділятися серед російськомовного населення.

Інна, до речі, застала початок великої війни у Києві. 23 лютого жінка зі старшим сином приїхали в Україну у справах, а 24-го – прокинулися від вибухів та сирен. Динамо прихистило їх у себе на базі в Конча-Заспі й пізніше вивезло за кордон у безпечне місце.

Інна Ярмоленко є досить нетиповою для "дружини футболіста", вона рідко щось викладає у соціальні мережі та не втручається у спортивні справи чоловіка. Проте все ж таки інколи вона може похизуватися гарною формою на своїй сторінці в інстаграмі.

Переглянути цей допис в Instagram Допис, поширений Inna Yarmolenko (@yarmolkina10)

Переглянути цей допис в Instagram Допис, поширений Inna Yarmolenko (@yarmolkina10)

Переглянути цей допис в Instagram Допис, поширений Inna Yarmolenko (@yarmolkina10)

Переглянути цей допис в Instagram Допис, поширений Inna Yarmolenko (@yarmolkina10)

Переглянути цей допис в Instagram Допис, поширений Inna Yarmolenko (@yarmolkina10)

Дружина Андрія Ярмоленка - Інна - його головна перемога

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