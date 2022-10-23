Джерело - Чемпіон.

Сьогодні свій 33-й день народження святкує Андрій Ярмоленко. Багаторічний лідер київського Динамо та збірної України, найкращий футболіст національної команди прямо зараз. Однак мова піде про ту, хто зробив, без перебільшення, футболіста таким, яким ми його знаємо та знає футбольний світ. Мова про дружину футболіста - Інну, яка вже багато років є справжньою опорою для футболіста. Пара познайомилась у далекому 2008 році на одній із київських дискотек і з того часу - нерозлучна.

Інна пройшла із сьогоднішнім іменинником усі етапи його футбольної кар'єри - від тотального хейту, навіть власними вболівальниками, до європейського визнання. Від "дерев'яного" футболіста, до фантастичного перформанса на Євро-2020. Завжди була поруч.

Інну важко назвати типовою дружиною сучасного футболіста. Ні, вона інколи балує своїх підписників звабливими світлинами в Instagram, але не більше того. Вона не повчає своїх підписників, якими косметичними засобами користується, не відповідає на, ніби то, питання своїх підписників, не робить безглузих прямих ефірів, а головне - ніколи не втручається в справи футбольні, не відповідає на критику чоловіка, а лише підтримує, як було у випадку зі скандалом із Степаненком. Дівчина оберігає свого чоловіка, створює йому домашній затишок і в той же час залишається в тіні. Інна подарувала футболісту трьох прекрасних синів, разом із якими вболіває, коли той грає.

Без перебільшення, пара Ярмоленків одна із найкрасивіших в українському футболі, а головне - навряд чи без Інни Ярмоленко став тим, ким став.

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