Головне
Динамо та Ворскла зіграли внічию в 9 турі УПЛ
Сьогодні 14:51 449
Аталанта з Маліновським поступилася Лаціо: результати 11 туру Серії А
Сьогодні 20:57 395
Чоловіча Суперліга - 2022/23 з баскетболу: календар, результати
Сьогодні 20:43 971
Чемпіонат України-2022/23 з хокею: календар, результати, турнірна таблиця
Сьогодні 20:18 4635
Кременчук програв Дніпру, Сокіл знищив Київ: результати матчів чемпіонату України
Сьогодні 19:24 491
Другий після Шеви. Монолог до Андрія Ярмоленка
Сьогодні 17:54 7455
Чоловіча Суперліга України-Будінвест: календар, результати, турнірна таблиця
Сьогодні 17:51 4429
Рух втратив перемогу над Металістом 1925 у 9 турі УПЛ
Сьогодні 16:52 225
Дніпро-1 мінімально здолав Металіст у 9 турі УПЛ
Сьогодні 15:36 307
Гол Антюха приніс Зорі перемогу над Вересом у 9 турі УПЛ
Сьогодні 15:13 275
Блоги
Миколенко оформив своєрідний асист у матчі АПЛ за Евертон - ВІДЕО
Миколенко оформив своєрідний асист у матчі АПЛ за Евертон - ВІДЕО Андрій Дунець
Вчора 20:05 22923 1
Цуріков забив фантастичний гол у ворота Львова в матчі УПЛ - ВІДЕО
Цуріков забив фантастичний гол у ворота Львова в матчі УПЛ - ВІДЕО Андрій Дунець
Вчора 17:10 1485
Журналіст розплакався під час інтерв'ю з Мессі - ВІДЕО
Журналіст розплакався під час інтерв'ю з Мессі - ВІДЕО Андрій Дунець
Вчора 14:24 514
Кухаревич забив красивий дебютний м'яч за Гіберніан - ВІДЕО
Кухаревич забив красивий дебютний м'яч за Гіберніан - ВІДЕО Андрій Дунець
21.10.2022 23:32 1080
Кривбас випустив нецензурне промо напередодні матчу з Інгульцем - ВІДЕО
Кривбас випустив нецензурне промо напередодні матчу з Інгульцем - ВІДЕО Андрій Дунець
21.10.2022 17:53 710
В Іспанії забили сенсаційний гол із супердалекої відстані - ВІДЕО
В Іспанії забили сенсаційний гол із супердалекої відстані - ВІДЕО Андрій Дунець
21.10.2022 13:16 30549
Дивись матч Челсі - МЮ безкоштовно на YouTube каналі Setanta Sports Premier League
Дивись матч Челсі - МЮ безкоштовно на YouTube каналі Setanta Sports Premier League Дмитро Копій
21.10.2022 12:37 306
Український воротар блискучим сейвом у серії пенальті вивів Сампдорію до 1/8 фіналу Кубка Італії - ВІДЕО
Український воротар блискучим сейвом у серії пенальті вивів Сампдорію до 1/8 фіналу Кубка Італії - ВІДЕО Андрій Дунець
21.10.2022 11:14 13700 2
49 років тому почалася легендарна епоха світового футболу - Валерій Лобановський очолив Динамо
49 років тому почалася легендарна епоха світового футболу - Валерій Лобановський очолив Динамо Андрій Твердохліб
20.10.2022 12:44 2856
Еволюція Ломаченка: став українцем чи залишився малоросом
Еволюція Ломаченка: став українцем чи залишився малоросом Андрій Твердохліб
20.10.2022 11:50 10015 4
Яремчук забив елегантний гол за Брюгге після виходу сам на сам - ВІДЕО
Яремчук забив елегантний гол за Брюгге після виходу сам на сам - ВІДЕО Андрій Дунець
20.10.2022 07:15 17375
Лунін врятував Реал після удару впритул у матчі проти Ельче - ВІДЕО
Лунін врятував Реал після удару впритул у матчі проти Ельче - ВІДЕО Андрій Дунець
20.10.2022 07:00 7373
Лунін видав приголомшливий сейв у матчі Ла Ліги проти Ельче - ВІДЕО
Лунін видав приголомшливий сейв у матчі Ла Ліги проти Ельче - ВІДЕО Андрій Дунець
19.10.2022 23:23 7433
Коноплянка впевнено реалізував пенальті за Краковію у Кубку Польщі - ВІДЕО
Коноплянка впевнено реалізував пенальті за Краковію у Кубку Польщі - ВІДЕО Андрій Дунець
19.10.2022 21:25 1490
Редкач жорстко обізвав тренера Усика за те, що він виїхав до США
Редкач жорстко обізвав тренера Усика за те, що він виїхав до США Андрій Дунець
19.10.2022 18:10 3131 1
Прямі трансляції

Дівчина дня. Дружина Андрія Ярмоленка - Інна - його головна перемога

Сьогодні 20:16 Андрій Твердохліб 2606 0
Дівчина дня. Дружина Андрія Ярмоленка - Інна - його головна перемога

Джерело - Чемпіон.

Сьогодні свій 33-й день народження святкує Андрій Ярмоленко. Багаторічний лідер київського Динамо та збірної України, найкращий футболіст національної команди прямо зараз. Однак мова піде про ту, хто зробив, без перебільшення, футболіста таким, яким ми його знаємо та знає футбольний світ. Мова про дружину футболіста - Інну, яка вже багато років є справжньою опорою для футболіста. Пара познайомилась у далекому 2008 році на одній із київських дискотек і з того часу - нерозлучна.

Інна пройшла із сьогоднішнім іменинником усі етапи його футбольної кар'єри - від тотального хейту, навіть власними вболівальниками, до європейського визнання. Від "дерев'яного" футболіста, до фантастичного перформанса на Євро-2020. Завжди була поруч.

Інну важко назвати типовою дружиною сучасного футболіста. Ні, вона інколи балує своїх підписників звабливими світлинами в Instagram, але не більше того. Вона не повчає своїх підписників, якими косметичними засобами користується, не відповідає на, ніби то, питання своїх підписників, не робить безглузих прямих ефірів, а головне - ніколи не втручається в справи футбольні, не відповідає на критику чоловіка, а лише підтримує, як було у випадку зі скандалом із Степаненком. Дівчина оберігає свого чоловіка, створює йому домашній затишок і в той же час залишається в тіні. Інна подарувала футболісту трьох прекрасних синів, разом із якими вболіває, коли той грає.

Без перебільшення, пара Ярмоленків одна із найкрасивіших в українському футболі, а головне - навряд чи без Інни Ярмоленко став тим, ким став.

Редакція не впливає на зміст блогів і не несе відповідальності за думку, яку автори висловлюють на сторінках champion.com.ua

Коментарі ()
Популярне зараз
Королю футболу Пеле - 82 Королю футболу Пеле - 82 5036 1
Другий після Шеви. Монолог до Андрія Ярмоленка Другий після Шеви. Монолог до Андрія Ярмоленка 7455
Чемпіонат України-2022/23 з хокею: календар, результати, турнірна таблиця Чемпіонат України-2022/23 з хокею: календар, результати, турнірна таблиця 4635
Чоловіча Суперліга України-Будінвест: календар, результати, турнірна таблиця Чоловіча Суперліга України-Будінвест: календар, результати, турнірна таблиця 4429
Другий після Шевченка: Андрію Ярмоленку - 33! Другий після Шевченка: Андрію Ярмоленку - 33! 5565
Василь Ломаченко - Джемейн Ортіс: промо бою Василь Ломаченко - Джемейн Ортіс: промо бою 7460
Рекомендуємо
Я не проти повної військової присутності США на території України: правила життя Сергія Стаховського Я не проти повної військової присутності США на території України: правила життя Сергія Стаховського 3619 2
Він приховував свій діагноз. Унікальна кар’єра і трагічна смерть першого українця в чемпіонаті Туреччини Він приховував свій діагноз. Унікальна кар’єра і трагічна смерть першого українця в чемпіонаті Туреччини 51887
На Олімпіаді в Сочі українка Мацьоцька відмовилась виходити на старт через події в Україні, Підгрушну довго вмовляли не робити політичних заяв На Олімпіаді в Сочі українка Мацьоцька відмовилась виходити на старт через події в Україні, Підгрушну довго вмовляли не робити політичних заяв 70033 5
Дівчина дня: українська боксерка з 6 розміром грудей - Наталія Андріяш Дівчина дня: українська боксерка з 6 розміром грудей - Наталія Андріяш 98786
Дмитро Коваленко: Казав Бекхему, що він смішний Дмитро Коваленко: Казав Бекхему, що він смішний 11823 2
Як екс-футболіст Динамо потрапив в угорську в'язницю – новорічна кримінальна історія з трагічним фіналом Як екс-футболіст Динамо потрапив в угорську в'язницю – новорічна кримінальна історія з трагічним фіналом 93400 1