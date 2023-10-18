Росія вдарила ракетами по стадіону, на якому Лобановський провів свій останній матч

Чергова невиправдана атака терористичних військ рф

Джерело - Чемпіон.

В ніч проти 18 жовтня росіяни влаштували масовану атаку по Запоріжжю шістьома ракетами.

Ворог поцілив, зокрема, по стадіону "Торпедо", де 7 травня 2002 року в легендарного тренера Валерія Лобановського стався інсульт під час матчу чемпіонату України між місцевим Металургом та київським Динамо. Та гра стала останньою для Метра, бо за 6 днів він пішов із життя...

Зруйнована 7-тисячна арена була домашнім стадіоном для Металурга до 2006 року.

На жаль, російські терористичні війська влучили також у багатоквартирний будинок. У ЗМІ повідомляють про двох загиблих і чотирьох постраждалих. Ще троє людей вважаються зниклими безвісти.

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