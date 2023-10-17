Гостинність дня: Мальта подарувала збірній України кумедний автогол - ВІДЕО

І ми їм дякуємо!

Джерело - Чемпіон.

Збірна України дуже незвичним способом зрівняла рахунок у матчі кваліфікації Єіро-2024 проти Мальти.

Точніше, мальтійці майже все зробили самі.

На 38-й хвилині Георгій Судаков виконуав пас у район воротарського майданчика, але на нього відгукнувся півзахисник суперників Раян Камензулі й, не перебуваючи під тиском, кумедно зрізав м'яч у власні ворота.

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На перерву команди пішли за рахунку 2:1 на користь збірної України. "Синьо-жовтих" уперед вивів Артем Довбик ударом із пенальті.

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