Відео дня: збірна України U-21 вирвала перемогу над Англією на останній хвилині матчу

Джерело - Чемпіон.
Молодіжна збірна України здобула драматичну перемогу над Англією у матчі відбору на Євро-2025 (U-21).
"Синьо-жовті" вели з рахунком 2:0 після першого тайму, але під завісу гри юні "родоначальники футболу" відігралися - 2:2. Здавалося, все йде до нічиєї, аж ось на 94-й хвилині вирішальним голом відзначився нападник Ілля Квасниця, який з'явився на полі лише 20 хвилинами раніше.
А коментатор матчу Андрій Столярчук, здається, ледь не зірвав голос.
Відео
- Очеретько шедевральними голом зі штрафного подвоїв перевагу збірної України над Англією у відборі на Євро U-21 - ВІДЕО
У підсумку - 3:2 на користь збірної України.
Завдяки цій звитязі підопічні Унаї Мельгоси одноосібно лідирують у своїй групі зі 100-відсотковим показником після 3 матчів.
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