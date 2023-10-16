Відео дня: збірна України U-21 вирвала перемогу над Англією на останній хвилині матчу

Просто вау!

Джерело - Чемпіон.

Молодіжна збірна України здобула драматичну перемогу над Англією у матчі відбору на Євро-2025 (U-21).

"Синьо-жовті" вели з рахунком 2:0 після першого тайму, але під завісу гри юні "родоначальники футболу" відігралися - 2:2. Здавалося, все йде до нічиєї, аж ось на 94-й хвилині вирішальним голом відзначився нападник Ілля Квасниця, який з'явився на полі лише 20 хвилинами раніше.

А коментатор матчу Андрій Столярчук, здається, ледь не зірвав голос.

Відео

У підсумку - 3:2 на користь збірної України.

Завдяки цій звитязі підопічні Унаї Мельгоси одноосібно лідирують у своїй групі зі 100-відсотковим показником після 3 матчів.

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