Перший коментар журналіста після рішення суду

Джерело - Чемпіон.

Журналіст та блогер Костянтин Андріюк відреагував на рішення Деснянського районного суду Києва, який не задовольнив позов президента УАФ Андрія Павелка проти нього.

В ексклюзивному коментарі для сайту Champion.com.ua відомий громадський активіст зазначив, що задоволений розвитком подій.

"Я переконаний, що цей судовий позов був способом тиску, залякування, намаганням заткнути рота. Підозоюю, що вочевидь хтось Павелку підказав це робити, бо він не лише на мене подавав позов, а й на канал 1+1, ще на кілька ЗМІ. Що цікаво, я за цими позовами стежив — і УАФ, і Павелко їх усі попрогравали... І те, що рішення винесене, це чудово. Звичайно, ним повністю задоволений, і це показує, що про Андрія Павелка була написана правда. І це добре: правда перемагає. Просто за неї потрібно певний час поборотися, тому що позов був поданий у березні, а рішення винесене аж у жовтні. Звєров: Буде конгрес, на якому призначать нового президента УАФ Насправді сам цей позов уже виглядав смішним, але весь цей час я мовчав. У мене є така позиція: якщо хочеш щось довести у правовому полі, то терпи, доведи це, а потім говори. Ця ситуація дуже гарно показує, що за людина Андрій Павелко та чим він займається замість того, щоб розбудовувати український футбол. І тут теж дуже важливий момент — коли Павелко подавав цей позов (ну, тобто його юристи подавали, щоб заткнути рота журналістиці, свободі слова), то він тоді думав, що його позиції гарні, сильні й він переможе, а зараз ми бачимо Андрія Павелка в СІЗО. І взагалі не відома дата, коли він вийде з цього СІЗО. Я особисто в цьому бачу символізм: не рий іншому яму, не намагайся заткнути рота іншому в суді (хай навіть у простому цивільному позові), бо сам можеш потрапити в СІЗО. Він зараз дійсно може отримати реальний термін і все йде до того, що він утратить свою посаду керівника українського футболу", — сказав Андріюк.

Нагадаємо, Павелко перебуває у СІЗО з червня цього року, оскільки триває слідство щодо розкрадання коштів керівництвом УАФ. Але ще раніше очільник головного футбольного органу України подав позов проти Андріюка, якому інкримінували розповсюдження нібито неправдивої інформації про Павелка та посадовців УАФ.

Деснянський районний суд Києва розглянув справу і не знайшов доказів вини Андріюка, відтак у Павелка є 30 днів, аби подати апеляцію.

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