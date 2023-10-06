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Полісся на очах в Усика здійснило неймовірний камбек за 6 хвилин у матчі з Динамо: відео переможного гола

Поки що найкращий матч сезону в Україні?
Сьогодні 18:21 Андрій Дунець 244 0
Полісся на очах в Усика здійснило неймовірний камбек за 6 хвилин у матчі з Динамо: відео переможного гола
#Полісся, #Чемпіонат України, УПЛ, #Динамо

Джерело - Чемпіон.

Полісся драматично здолало Динамо в матчі 10-го туру Української Прем'єр-ліги з рахунком 3:2.

Житомиряни дуже швидко пропустили (від Віталія Буяльського на 4-й хвилині), але так само швидко відігралися зусиллями Бориса Крушинського на 15-й хвилині. Нічийний рахунок протримався до кінця першого тайму.

А в другому все було ще веселіше. Буяльський оформив дубль на 51-й хвилині, а вже на 57-й Євген Морозко залишив господарів у меншості (друга жовта). Проте це не стало вироком для "вовків": на 64-й хвилині Пилип Будківський, який саме вийшов на заміну, зрівняв рахунок після розіграшу кутового; а через 6 повних обертів секундної стрілки Артем Козак, скориставшись незлагодженими діями захисників Динамо, забив переможний гол - 3:2!

Відео вирішальних голів

Динамо втратило чудову нагоду вийти в лідери УПЛ - тепер турнірну таблицю очолює саме Полісся.

Цікаво, що камери під час трансляції матчу часто вихоплювали крупним планом на трибунах відомого боксера Олександра Усика, який влітку підписав контракт із житомирським клубом, але - як сам зізнається - є вболівальником Динамо. Після фінального свистка чемпіон світу тішився за "партнерів по команді".

Скріншот: MEGOGO

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