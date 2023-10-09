Головне
Дефлімпійська збірна України вперше за часів незалежності виграла чемпіонат світу
Вчора 10:24 1402
Мудрик втратив 5 млн у трансферній вартості
Сьогодні 15:55 88
Цуренко перемогла росіянку Шнайдер на старті турніру в Китаї
Сьогодні 15:35 110
Як Дніпро прилетів на аудієнцію до Папи Римського
Сьогодні 14:36 10070
Золота ера Дніпра
Сьогодні 14:15 2196
Італія та Туреччина фаворити у боротьбі за Євро-2032
Сьогодні 12:36 173
24 роки тому Шевченко забив легендарний гол збірній росії
Сьогодні 12:24 9696
Рейтинг WTA: Світоліна залишилась першою ракеткою України
Сьогодні 09:30 336463 5
Збірна України поступилася Німеччині у кваліфікації на Олімпіаду-2024
Сьогодні 08:19 688
Арсенал із Зінченком переміг Манчестер Сіті, Брайтон та Ліверпуль розписали мирову: результати матчів АПЛ
Вчора 20:24 1146
Блоги
Фани Арсенала заспівали на честь Зінченка після перемоги над Манчестер Сіті - ВІДЕО
Фани Арсенала заспівали на честь Зінченка після перемоги над Манчестер Сіті - ВІДЕО Андрій Дунець
Сьогодні 14:35 396
Золота ера Дніпра
Золота ера Дніпра Максим Розенко
Сьогодні 14:15 2195
Українець Кочергін філігранним дальнім ударом відкрив рахунок у центральному матчі Екстракляси - ВІДЕО
Українець Кочергін філігранним дальнім ударом відкрив рахунок у центральному матчі Екстракляси - ВІДЕО Андрій Дунець
Сьогодні 13:32 441
24 роки тому Шевченко забив легендарний гол збірній росії
24 роки тому Шевченко забив легендарний гол збірній росії Valeriy Ruchka
Сьогодні 12:24 9693
Шалена кінцівка в матчі Серії А: Жиру став на ворота й зберіг перемогу для Мілана - ВІДЕО
Шалена кінцівка в матчі Серії А: Жиру став на ворота й зберіг перемогу для Мілана - ВІДЕО Андрій Дунець
Вчора 10:43 2435
Звідки в Україні взялися Червоні Лисиці та як вони популяризували баскетбол
Звідки в Україні взялися Червоні Лисиці та як вони популяризували баскетбол Владислава Розенко
07.10.2023 19:06 1100
Полісся на очах в Усика здійснило неймовірний камбек за 6 хвилин у матчі з Динамо: відео переможного гола
Полісся на очах в Усика здійснило неймовірний камбек за 6 хвилин у матчі з Динамо: відео переможного гола Андрій Дунець
06.10.2023 18:21 1810
22 роки знаменитому голу зі штрафного Девіда Бекхема
22 роки знаменитому голу зі штрафного Девіда Бекхема Андрій Дунець
06.10.2023 14:39 8327
Легенда дня: 48 років тому Динамо виграло Суперкубок УЄФА
Легенда дня: 48 років тому Динамо виграло Суперкубок УЄФА Valeriy Ruchka
06.10.2023 13:09 10734 1
Що українському футболу можна запозичити з британського хокею: досвід Glasgow Clan
Що українському футболу можна запозичити з британського хокею: досвід Glasgow Clan Максим Розенко
06.10.2023 10:32 2482
Талановита людина талановита у всьому: найкращі цитати Леоненка та його дубль у ворота Спартака
Талановита людина талановита у всьому: найкращі цитати Леоненка та його дубль у ворота Спартака Андрій Твердохліб
05.10.2023 15:17 3427
Її світовий рекорд протримався 26 років: Інеса Кравець святкує день народження
Її світовий рекорд протримався 26 років: Інеса Кравець святкує день народження Андрій Твердохліб
05.10.2023 15:02 15243
Публічна прочуханка від Кличка або чому "Умом россию не понять"
Публічна прочуханка від Кличка або чому "Умом россию не понять" Максим Розенко
05.10.2023 12:14 35997
Бєй пєтуха: 10 років тому Кличко декласував росіянина Повєткіна в Москві
Бєй пєтуха: 10 років тому Кличко декласував росіянина Повєткіна в Москві Valeriy Ruchka
05.10.2023 11:59 15803
Драма дня: Алдервейрелд не забив пенальті у ворота Шахтаря останнім ударом у матчі - ВІДЕО
Драма дня: Алдервейрелд не забив пенальті у ворота Шахтаря останнім ударом у матчі - ВІДЕО Андрій Дунець
04.10.2023 22:28 3468
Ракицький ударом зі штрафного зрівнює рахунок у матчі Антверпен - Шахтар
Ракицький ударом зі штрафного зрівнює рахунок у матчі Антверпен - Шахтар Андрій Твердохліб
04.10.2023 21:23 1630
Обрізка Ракицького призвела до швидкого гола у ворота Шахтаря в матчі Ліги чемпіонів - ВІДЕО
Обрізка Ракицького призвела до швидкого гола у ворота Шахтаря в матчі Ліги чемпіонів - ВІДЕО Андрій Дунець
04.10.2023 20:22 2877
Два суперсейви Трубіна – серед шістки найкращих в ігровому дні Ліги чемпіонів - ВІДЕО
Два суперсейви Трубіна – серед шістки найкращих в ігровому дні Ліги чемпіонів - ВІДЕО Андрій Дунець
04.10.2023 14:53 920
Гол Шапаренка у ворота збірної Франції - незабутній шедевр
Гол Шапаренка у ворота збірної Франції - незабутній шедевр Андрій Твердохліб
04.10.2023 12:27 1033
Скільки українські клуби заробляють у єврокубках
Скільки українські клуби заробляють у єврокубках Максим Розенко
04.10.2023 10:32 4767
Прямі трансляції

Фани Арсенала заспівали на честь Зінченка після перемоги над Манчестер Сіті - ВІДЕО

Така важлива підтримка для українця саме в цю мить
Сьогодні 14:35 Андрій Дунець 400 0
Фани Арсенала заспівали на честь Зінченка після перемоги над Манчестер Сіті - ВІДЕО
#Чемпіонат Англії, АПЛ, #Олександр Зінченко, #Манчестер Сіті, #Арсенал Лондон

Джерело - Чемпіон.

Фани лондонського Арсенала заспівали на честь Олександра Зінченка після переможного матчу з Манчестер Сіті (1:0) у 8-му турі АПЛ.

"Каноніри" виграли завдяки голу Габріела Мартінеллі після рикошету від Натана Аке на 86-й хвилині. Зінченко вийшов у стартовому складі, а на 75-й хвилині його замінив Такехіро Томіясу. 

Після фінального свистка українець повернувся на поле, щоб подякувати публіці за підтримку, а вона натомість виконала вже звичну для стадіону Емірейтс пісню про Олександра.

Відео

✅ Підписуйтесь на наш телеграм-канал, щоб завжди бути в курсі головних подій зі світу спорту!

Ця підтримка від уболівальників Арсенала є особливо приємною і важливою після тієї "травлі" в інтернеті, яку розгорнули арабські користувачі соцмереж у відповідь на допис Зінченка на підтримку Ізраїлю в його боротьбі з терористами, що днями жорстоко атакували країну.

Щоправда, невдовзі Зінченко прибрав цю сторіз зі свого інстаграма.

Редакція не впливає на зміст блогів і не несе відповідальності за думку, яку автори висловлюють на сторінках champion.com.ua

Коментарі ()
Популярне зараз
Як Дніпро прилетів на аудієнцію до Папи Римського Як Дніпро прилетів на аудієнцію до Папи Римського 10070
Золота ера Дніпра Золота ера Дніпра 2196
Українська Перша Ліга-2023/24 - група А: календар і результати матчів, турнірна таблиця Українська Перша Ліга-2023/24 - група А: календар і результати матчів, турнірна таблиця 26409 1
24 роки тому Шевченко забив легендарний гол збірній росії 24 роки тому Шевченко забив легендарний гол збірній росії 9696
Українська Перша Ліга-2023/24 - група Б: календар і результати матчів, турнірна таблиця Українська Перша Ліга-2023/24 - група Б: календар і результати матчів, турнірна таблиця 17074
Рейтинг WTA: Світоліна залишилась першою ракеткою України Рейтинг WTA: Світоліна залишилась першою ракеткою України 336463 5
Рекомендуємо
Історія дня: скільки коштує стати спонсором Динамо Історія дня: скільки коштує стати спонсором Динамо 28354
Посадили президента федерації і п'ять його заступників. Один наклав на себе руки: як українець тренував команду мафіозі Посадили президента федерації і п'ять його заступників. Один наклав на себе руки: як українець тренував команду мафіозі 81074
"Африканці заробляють призові, купляють на них стадо корів додому". 9-разовий чемпіон Європи з кросу тривалий час був найбагатшим легкоатлетом України "Африканці заробляють призові, купляють на них стадо корів додому". 9-разовий чемпіон Європи з кросу тривалий час був найбагатшим легкоатлетом України 57076
Лобановського я підвів: Олімпійський чемпіон Сеула-1988 зараз збирає шасі на заводі Фольксваген Лобановського я підвів: Олімпійський чемпіон Сеула-1988 зараз збирає шасі на заводі Фольксваген 89774 1
Як брати Клички відмовилися від 5 мільйонів доларів Як брати Клички відмовилися від 5 мільйонів доларів 55127
Він – сексуальний маніяк. Українка стала четвертою дружиною Лотара Маттеуса – німець познайомив її з Мессі та Роналду Він – сексуальний маніяк. Українка стала четвертою дружиною Лотара Маттеуса – німець познайомив її з Мессі та Роналду 83915 1