Фани Арсенала заспівали на честь Зінченка після перемоги над Манчестер Сіті - ВІДЕО

Така важлива підтримка для українця саме в цю мить

Джерело - Чемпіон.

Фани лондонського Арсенала заспівали на честь Олександра Зінченка після переможного матчу з Манчестер Сіті (1:0) у 8-му турі АПЛ.

"Каноніри" виграли завдяки голу Габріела Мартінеллі після рикошету від Натана Аке на 86-й хвилині. Зінченко вийшов у стартовому складі, а на 75-й хвилині його замінив Такехіро Томіясу.

Після фінального свистка українець повернувся на поле, щоб подякувати публіці за підтримку, а вона натомість виконала вже звичну для стадіону Емірейтс пісню про Олександра.

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Ця підтримка від уболівальників Арсенала є особливо приємною і важливою після тієї "травлі" в інтернеті, яку розгорнули арабські користувачі соцмереж у відповідь на допис Зінченка на підтримку Ізраїлю в його боротьбі з терористами, що днями жорстоко атакували країну.

Щоправда, невдовзі Зінченко прибрав цю сторіз зі свого інстаграма.

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