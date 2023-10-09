Джерело - Чемпіон.
Владислав Кочергін майстерним ударом здалеку відкрив рахунок у матчі 11-го туру польської Екстракляси між Легією та Ракувом.
На 26-й хвилині український півзахисник отримав пас із флангу під набігання від Джона Єбоа та пробив першим дотиком із-за меж штрафного майданчика.
Вийшов ювелірний гол від штанги - 0:1.
Відео
- Українець Кочергін швидким голом відкрив рахунок у важливому матчі кваліфікації Ліги чемпіонів - ВІДЕО
У підсумку Ракув святкував перемогу в центральному матчі туру з рахунком 2:1.
Кочергін провів на полі весь матч. Це вже 5-й гол для нашого півзахисника у всіх турнірах цього сезону.
✅ Підписуйтесь на наш телеграм-канал, щоб завжди бути в курсі головних подій зі світу спорту!
Редакція не впливає на зміст блогів і не несе відповідальності за думку, яку автори висловлюють на сторінках champion.com.ua