Обрізка Ракицького призвела до швидкого гола у ворота Шахтаря в матчі Ліги чемпіонів - ВІДЕО

Дуже невдалий початок для чемпіонів України

Джерело - Чемпіон.

Ярослав Ракицький зіграв неуважно на старті матчу 2-го туру групового етапу Ліги чемпіонів між бельгійським Антверпеном та донецьким Шахтарем.

На 3-й хвилині захисника "гірників" пограбували перед власним штрафним майданчиком, що миттєво призвело до контратаки.

Нападник господарів Арбнор Муя був безжальним - 1:0.

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На 34-й хвилині чемпіони України пропустили вдруге.

Нагадаємо, напередодні матчу були чутки, що Шахтар уже визначився з кандидатурою на заміну головному тренерові Патріку ван Леувену.

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