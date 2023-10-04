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Обрізка Ракицького призвела до швидкого гола у ворота Шахтаря в матчі Ліги чемпіонів - ВІДЕО

Дуже невдалий початок для чемпіонів України
Сьогодні 20:22 Андрій Дунець 1013 0
Обрізка Ракицького призвела до швидкого гола у ворота Шахтаря в матчі Ліги чемпіонів - ВІДЕО
#Антверпен, #Ліга чемпіонів, #Шахтар, #Ярослав Ракицький

Джерело - Чемпіон.

Ярослав Ракицький зіграв неуважно на старті матчу 2-го туру групового етапу Ліги чемпіонів між бельгійським Антверпеном та донецьким Шахтарем.

На 3-й хвилині захисника "гірників" пограбували перед власним штрафним майданчиком, що миттєво призвело до контратаки.

Нападник господарів Арбнор Муя був безжальним - 1:0.

Відео

На 34-й хвилині чемпіони України пропустили вдруге.

Нагадаємо, напередодні матчу були чутки, що Шахтар уже визначився з кандидатурою на заміну головному тренерові Патріку ван Леувену.

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