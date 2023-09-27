Сенсація дня: гравець Оболоні суперголом вибив Динамо з Кубка України - ВІДЕО

Неочікуваний підсумок київського дербі

Джерело - Чемпіон.

Сергій Суханов став головним героєм матчу 1/8 фіналу Кубка України між Оболонню та Динамо.

На 57-й хвилині футболіст "пивоварів" завдав чудового удару з-за меж штрафного майданчика, завершивши атаку після втрати м'яча гравцями суперника неподалік своїх воріт.

Цим голом можна милуватися довго.

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Нагадаємо, вчора донецький Шахтар у матчі аналогічної стадії турніру розгромив на виїзді рівненський Верес.

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