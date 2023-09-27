Сенсація дня: гравець Оболоні суперголом вибив Динамо з Кубка України - ВІДЕО

Джерело - Чемпіон.
Сергій Суханов став головним героєм матчу 1/8 фіналу Кубка України між Оболонню та Динамо.
На 57-й хвилині футболіст "пивоварів" завдав чудового удару з-за меж штрафного майданчика, завершивши атаку після втрати м'яча гравцями суперника неподалік своїх воріт.
Цим голом можна милуватися довго.
Відео
- Динамо поступилось Оболоні, Полісся перемогло Дніпро-1 в серії пенальті: результати матчів Кубка України
Нагадаємо, вчора донецький Шахтар у матчі аналогічної стадії турніру розгромив на виїзді рівненський Верес.
✅ Підписуйтесь на наш телеграм-канал, щоб завжди бути в курсі головних подій зі світу спорту!
Редакція не впливає на зміст блогів і не несе відповідальності за думку, яку автори висловлюють на сторінках champion.com.ua