Головне
Ребров оголосив заявку збірної України на матчі з Північною Македонією та Мальтою
Вчора 15:16 2490
Відео дня: українські фігуристи проігнорували росіян, які хотіли привітатися з ними на п'єдесталі
Сьогодні 06:29 1761
Кубок України-2023/24: календар і результати матчів
Вчора 21:35 19546
Шериф цікавиться голкіпером Карпат
Вчора 19:24 556
Циганик спробував узяти на поруки Коломойського
Вчора 18:22 768
"В Боруссії заробляв 300 тисяч марок на рік". Ігор Бєланов в 1986 році виграв Золотий м'яч, а через три роки переїхав до Німеччини
Вчора 15:28 37317 4
Трубін відбив свій перший пенальті у складі Бенфіки - ВІДЕО
Вчора 10:28 4282
Рейтинг WTA: Ястремська повернулася у топ-100
Вчора 09:30 333132 5
Калініна перемогла Крюгер у 1 колі турніру в Японії
Вчора 08:47 460
Беленюк здобув ліцензію на Олімпіаду-2024
24.09.2023 21:09 1402
Блоги
Відео дня: українські фігуристи проігнорували росіян, які хотіли привітатися з ними на п'єдесталі
Відео дня: українські фігуристи проігнорували росіян, які хотіли привітатися з ними на п'єдесталі Андрій Дунець
Сьогодні 06:29 1735
Загострював та прокидав м'яч суперникам поміж ніг: відео вдалих дій Мудрика в матчі Челсі - Астон Вілла
Загострював та прокидав м'яч суперникам поміж ніг: відео вдалих дій Мудрика в матчі Челсі - Астон Вілла Андрій Дунець
Вчора 16:15 1940
Які шанси у збірної України кваліфікуватися на Євро-2024
Які шанси у збірної України кваліфікуватися на Євро-2024 Андрій Твердохліб
Вчора 15:25 2503
Алієв зізнався, яку найбільшу суму він програвав на автоматах за одну ніч
Алієв зізнався, яку найбільшу суму він програвав на автоматах за одну ніч Андрій Дунець
Вчора 14:22 1583
Алієв через Суркіса порадив гравцям Динамо випити - ВІДЕО
Алієв через Суркіса порадив гравцям Динамо випити - ВІДЕО Андрій Дунець
Вчора 13:25 1081
Володар Золотого м'яча! Бєланов святкує день народження
Володар Золотого м'яча! Бєланов святкує день народження Valeriy Ruchka
Вчора 11:56 3158
Трубін відбив свій перший пенальті у складі Бенфіки - ВІДЕО
Трубін відбив свій перший пенальті у складі Бенфіки - ВІДЕО Андрій Дунець
Вчора 10:28 4279
Відео дня: Мудрик шедевральним пасом розрізав захист суперника Челсі в матчі АПЛ
Відео дня: Мудрик шедевральним пасом розрізав захист суперника Челсі в матчі АПЛ Андрій Дунець
24.09.2023 20:49 2784
Зінченко класним відбором почав гольову атаку Арсенала в Дербі Північного Лондона - ВІДЕО
Зінченко класним відбором почав гольову атаку Арсенала в Дербі Північного Лондона - ВІДЕО Андрій Дунець
24.09.2023 19:12 2960
Відео дня: юний захисник суперголом у дев'ятку приніс Руху нічию в матчі з Шахтарем
Відео дня: юний захисник суперголом у дев'ятку приніс Руху нічию в матчі з Шахтарем Андрій Дунець
23.09.2023 21:28 5030
Довбик ефектним ударом від штанги реалізував пенальті в матчі Ла Ліги - ВІДЕО
Довбик ефектним ударом від штанги реалізував пенальті в матчі Ла Ліги - ВІДЕО Андрій Дунець
23.09.2023 16:02 4298
Циганков "привіз" пенальті у власні ворота на самому старті матчу Ла Ліги - ВІДЕО
Циганков "привіз" пенальті у власні ворота на самому старті матчу Ла Ліги - ВІДЕО Андрій Дунець
23.09.2023 15:39 1797
Бражко шаленим ударом із 30 метрів забив дебютний гол за Динамо - ВІДЕО
Бражко шаленим ударом із 30 метрів забив дебютний гол за Динамо - ВІДЕО Андрій Дунець
23.09.2023 14:26 4263
Феномен: легендарний Роналдо святкує 47-річчя - ВІДЕО
Феномен: легендарний Роналдо святкує 47-річчя - ВІДЕО Андрій Твердохліб
22.09.2023 16:31 3550
Дівчина дня: відверта фотосесія українки з 5-м розміром бюста, яка зізналася у своїх комплексах
Дівчина дня: відверта фотосесія українки з 5-м розміром бюста, яка зізналася у своїх комплексах Андрій Твердохліб
22.09.2023 15:52 352921
Прямі трансляції

Відео дня: українські фігуристи проігнорували росіян, які хотіли привітатися з ними на п'єдесталі

Сьогодні 06:29 Андрій Дунець 1761 0
Відео дня: українські фігуристи проігнорували росіян, які хотіли привітатися з ними на п'єдесталі

Джерело - Чемпіон.

Українські фігуристи Віолетта Сєрова та Іван Хобта відмовились від обіймів з етнічними росіянами Анастасією Мєтьолкіною та Лукою Берулавою.

Мєтьолкіна та Берулава, які нині виступають під прапором Грузії, виграли золоті медалі на юніорському Гран-прі з фігурного катання у Будапешті й на п'єдесталі хотіли привітатися зі Сєровою та Хобтою, які взяли "срібло", але наші земляки їх проігнорували.

Окремої уваги заслуговує обмін поглядами нашого спортсмена з канадським колегою, що разом із партнеркою посів третє місце.

Відео

Мєтьолкіна є уродженкою Владіміра, а Лука Берулава — Москви. Вони представляють Грузію з 2020 та 2019 років відповідно, проте продовжують тренуватися в росії.

✅ Підписуйтесь на наш телеграм-канал, щоб завжди бути в курсі головних подій зі світу спорту!

Редакція не впливає на зміст блогів і не несе відповідальності за думку, яку автори висловлюють на сторінках champion.com.ua

Коментарі ()
Популярне зараз
Кубок України-2023/24: календар і результати матчів Кубок України-2023/24: календар і результати матчів 19546
Трубін відбив свій перший пенальті у складі Бенфіки - ВІДЕО Трубін відбив свій перший пенальті у складі Бенфіки - ВІДЕО 4282
Рейтинг WTA: Ястремська повернулася у топ-100 Рейтинг WTA: Ястремська повернулася у топ-100 333132 5
Суркіс заплатив майже 200 тисяч гривень за перший тиждень лікування Мілевського Суркіс заплатив майже 200 тисяч гривень за перший тиждень лікування Мілевського 3169
Магучіх: Для нас, спортсменів, Бубки зараз не існує Магучіх: Для нас, спортсменів, Бубки зараз не існує 3173 1
"В Боруссії заробляв 300 тисяч марок на рік". Ігор Бєланов в 1986 році виграв Золотий м'яч, а через три роки переїхав до Німеччини "В Боруссії заробляв 300 тисяч марок на рік". Ігор Бєланов в 1986 році виграв Золотий м'яч, а через три роки переїхав до Німеччини 37317 4
Рекомендуємо
Його хотів купити Ювентус, забивав 49 голів за сезон і міг очолити збірну України Його хотів купити Ювентус, забивав 49 голів за сезон і міг очолити збірну України 61918
Історія дня. Він поїхав з Києва в 13 років, а потім грав в одній команді з Бекхемом Історія дня. Він поїхав з Києва в 13 років, а потім грав в одній команді з Бекхемом 23225
Прибиральниця виганяє Маркевича з прес-конференції. Легендарне відео Прибиральниця виганяє Маркевича з прес-конференції. Легендарне відео 118862
Здоров'я батька підірвала критика з московських кабінетів. Світлана Лобановська пригадала історії про тата Здоров'я батька підірвала критика з московських кабінетів. Світлана Лобановська пригадала історії про тата 50494 2
Хороший хлопець – професія. Чому Петраков у збірній України є органічним, але тимчасовим елементом Хороший хлопець – професія. Чому Петраков у збірній України є органічним, але тимчасовим елементом 16892 6
Найскандальніше інтерв'ю Лобановського: Люди, які не ходять на стадіони не мають права говорити про футбол Найскандальніше інтерв'ю Лобановського: Люди, які не ходять на стадіони не мають права говорити про футбол 21130