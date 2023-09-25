Відео дня: українські фігуристи проігнорували росіян, які хотіли привітатися з ними на п'єдесталі

Джерело - Чемпіон.

Українські фігуристи Віолетта Сєрова та Іван Хобта відмовились від обіймів з етнічними росіянами Анастасією Мєтьолкіною та Лукою Берулавою.

Мєтьолкіна та Берулава, які нині виступають під прапором Грузії, виграли золоті медалі на юніорському Гран-прі з фігурного катання у Будапешті й на п'єдесталі хотіли привітатися зі Сєровою та Хобтою, які взяли "срібло", але наші земляки їх проігнорували.

Окремої уваги заслуговує обмін поглядами нашого спортсмена з канадським колегою, що разом із партнеркою посів третє місце.

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Мєтьолкіна є уродженкою Владіміра, а Лука Берулава — Москви. Вони представляють Грузію з 2020 та 2019 років відповідно, проте продовжують тренуватися в росії.

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