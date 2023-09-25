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Алієв зізнався, яку найбільшу суму він програвав на автоматах за одну ніч

За часів футбольної кар'єри Олександр страждав лудоманією
Сьогодні 14:22 Андрій Дунець 172 0
Алієв зізнався, яку найбільшу суму він програвав на автоматах за одну ніч
#Олександр Алієв

Джерело - Ксения Больбот.

Олександр Алієв розповів про вражаючу суму грошей, яку за одну ніч "просадив" на ігрових автоматах.

Про це колишній футболіст Динамо зізнався в інтерв'ю ютуб-каналу "Ксения Больбот".

"Скрізь однаково платили: в Локомотиві, Динамо та Анжи. В Локомотиві трохи більше, були бонуси за ігри. В Динамо у мене була конкретна зарплата. Якби ми з Анжи не вилетіли, то в мене була б удвічі більша зарплата... 100 000 євро я отримував. Плюс були хороші преміальні. За дві гри з Валенсією була премія 45 000 доларів.

Гроші витрачав на казино і речі. Не відмовляв собі взагалі ні в чому. Їздив у дорогі ресторани. Ніколи не рахував гроші. Шмоточником був, капець... І в мене була хвороба - в автомати грав. Було, що за ніч 110 000 доларів програв", - сказав Алієв.

Також Алієв поділився своєю думкою щодо гри нинішніх динамівців та припустив, що погані виступи команди можуть бути пов'язані з надмірною тверезістю футболістів.

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