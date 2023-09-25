Алієв зізнався, яку найбільшу суму він програвав на автоматах за одну ніч

Олександр Алієв розповів про вражаючу суму грошей, яку за одну ніч "просадив" на ігрових автоматах.

Про це колишній футболіст Динамо зізнався в інтерв'ю ютуб-каналу "Ксения Больбот".

"Скрізь однаково платили: в Локомотиві, Динамо та Анжи. В Локомотиві трохи більше, були бонуси за ігри. В Динамо у мене була конкретна зарплата. Якби ми з Анжи не вилетіли, то в мене була б удвічі більша зарплата... 100 000 євро я отримував. Плюс були хороші преміальні. За дві гри з Валенсією була премія 45 000 доларів.

Гроші витрачав на казино і речі. Не відмовляв собі взагалі ні в чому. Їздив у дорогі ресторани. Ніколи не рахував гроші. Шмоточником був, капець... І в мене була хвороба - в автомати грав. Було, що за ніч 110 000 доларів програв", - сказав Алієв.