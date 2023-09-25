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Володар Золотого м'яча! Бєланов святкує день народження

Сьогодні 11:56 Valeriy Ruchka 2715 0
Володар Золотого м'яча! Бєланов святкує день народження

Джерело - Чемпiон.

Сьогодні, 25 вересня, свій 63-й день народження святкує легенда європейського футболу, володар Золотого м'яча Ігор Бєланов.

Ексфутболіст народився в Одесі у 1960 році та виховувався в місцевих Чорноморці та СКА-Одеса. Втім, голосно заявити про себе він зміг у київському Динамо, де відіграв чотири сезони (1985-1989). У 1986-му разом із "біло-синіми" Бєланов виграв Кубок володарів кубків, розгромивши у фіналі Атлетіко з рахунком 3:0. Сам же Ігор став найкращим бомбардиром того турніру, відзначившись 5 голами у восьми іграх.

Всього за Динамо Бєланов забив 53 голи у 161 матчі та, окрім Кубка володарів кубків, виграв два чемпіонати СРСР, а також три Кубки та два Суперкубки Радянського Союзу. У 1986 році був визнаний найкращим гравцем Європи, вигравши Золотий м'яч, ставши лише другим із трьох українців, яким підкорювалась ця нагорода. Крім Ігоря, у 1975 році Золотий м'яч діставався Олегу Блохіну, а у 2004-му - Андрію Шевченку.

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