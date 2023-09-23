Бражко шаленим ударом із 30 метрів забив дебютний гол за Динамо - ВІДЕО

Молодий півзахисник продемонстрував свою рішучість уже на початку гри

Джерело - Чемпіон.

Володимир Бражко відзначився своїм першим голом за дорослу команду київського Динамо.

Сталося це в матчі 8-го туру УПЛ проти черкаського ЛНЗ.

На 3-й хвилині молодий півзахисник "біло-синіх" отримав м'яч неподалік центрального кола та, недовго думаючи, пробив метрів із тридцяти. Воротар схоже не був готовий до такої спортивної нахабності від 21-річного гравця суперників.

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Завдяки цьому шаленому пострілу Бражка Динамо пішло на перерву, ведучи в рахунку (1:0).

Нагадаємо, вихід молодого півзахисника у стартовому складі київського клубу став можливим багато в чому завдяки переходу капітана команди Сергія Сидорчука до бельгійського Вестерло.

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