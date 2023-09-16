Шевченко елегантно забив Буффону, виконавши пенальті у стилі Паненки - ВІДЕО

Джерело - Чемпіон.

Андрій Шевченко вразив ворота Джанлуїджі Буффона, ефектно виконавши пенальті ударом у стилі Паненки.

Це сталося у благодійному матчі у Словенії, організованому президентом УЄФА Александром Чеферіном задля допомоги постраждалим від руйнівної повені, що сталась у його рідній країні на початку серпня.

Після гола Шева підійшов і тепло перекинувся кількома словами з легендарним італійським голкіпером, після чого прийняв вітання від Луїша Фіґу, який грав з українцем цього вечора в одній команді.

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Нагадаємо, минулого місяця Буффон оголосив про завершення професійної кар'єри у віці 45 років.

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